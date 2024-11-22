咖啡控約去高雄喝咖啡！高雄市迎來秋日旅遊旺季，「2024高雄城市咖啡節」將於11/23、11/24在北高雄凹子底公園浪漫登場。高雄市政府觀光局結合60家來自山區、海邊與市區的特色咖啡館，打造集美食、文化與創意於一體的盛會，邀請咖啡愛好者齊聚一堂。活動現場除了展出手沖咖啡、冰滴咖啡、咖啡甜點等多樣咖啡相關產品，更首次規劃咖啡職人分享與互動體驗，讓民眾不僅能享受咖啡香氛，還能透過深度交流加深對高雄咖啡文化的認識。



▲▼凹子底公園11/23咖啡香飄全台！高雄60家特色店攜手打造2024高雄咖啡節 / WalkerLand窩客島整理提供



▲不能錯過的2024高雄咖啡節 / WalkerLand窩客島整理提供



2024高雄城市咖啡節

時間：11/23-11/24 15:00-21:00

地點：凹子底森林公園（捷運紅線R13凹子底站4號出口）





2024高雄城市咖啡節 活動列表

咖啡市集

匯聚60家來自山區、海邊與市區的特色咖啡館，提供冰滴咖啡、手沖咖啡、拿鐵咖啡、咖啡甜點、咖啡酒等多樣產品。



咖啡職人交流

邀請專業咖啡職人現場示範手沖與拉花技巧，讓民眾參與體驗。提供咖啡相關故事分享，深度了解高雄咖啡文化。



食農教育與料理教學

安排與咖啡相關的食農教育活動，了解咖啡從產地到餐桌的過程。現場進行咖啡與甜點的料理教學，提升民眾對咖啡搭配美食的興趣。



農特產品市集

與「神農市集」聯合辦理，民眾可就近選購高雄在地農特產品。



舞台表演

邀請音樂及舞蹈團體進行現場表演，增添活動氛圍，適合全家大小一同參與。



咖啡體驗活動

每日提供限量的手沖咖啡與拉花教學，民眾可預約參加並實際操作。



創新咖啡產品展示

包括結合蜂蜜的「蜂蜜咖啡」、融入釀酒工藝的「咖啡酒」，以及以原住民特色食材製作的咖啡甜點等，展現咖啡多元可能性。