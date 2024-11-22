咖啡控約去高雄喝咖啡！高雄市迎來秋日旅遊旺季，「2024高雄城市咖啡節」將於11/23、11/24在北高雄凹子底公園浪漫登場。高雄市政府觀光局結合60家來自山區、海邊與市區的特色咖啡館，打造集美食、文化與創意於一體的盛會，邀請咖啡愛好者齊聚一堂。活動現場除了展出手沖咖啡、冰滴咖啡、咖啡甜點等多樣咖啡相關產品，更首次規劃咖啡職人分享與互動體驗，讓民眾不僅能享受咖啡香氛，還能透過深度交流加深對高雄咖啡文化的認識。
▲▼凹子底公園11/23咖啡香飄全台！高雄60家特色店攜手打造2024高雄咖啡節 / WalkerLand窩客島整理提供
▲不能錯過的2024高雄咖啡節 / WalkerLand窩客島整理提供
觀光局局長高閔琳指出，今年是高雄首次舉辦「高雄城市咖啡節」，透過市集形式，集結了高雄在地不同地區的特色咖啡故事，從種植到沖煮的每一杯咖啡都承載著獨特的風味與用心。其中，位於那瑪夏的「橋香咖啡」與「樁萱巫師咖啡」以自家種植的咖啡豆為特色，並經過獨家烘焙工藝，展現原生咖啡的純粹香氣；而內門區的「滿築蜂蜜&咖啡」更結合蜂蜜液態肥料，推出風味獨特的蜂蜜咖啡。此外，六龜的「蝶Svongvong烘焙坊」更將紅藜、刺蔥等原住民食材融入烘焙，讓咖啡甜點成為飲食文化的一部分。
▲2024高雄城市咖啡節凹子底公園11/23咖啡香飄全台 / WalkerLand窩客島整理提供
同時，還有「NO.162冰滴咖啡」以淺焙日曬莊園豆打造低溫慢滴的冰滴咖啡，口感圓潤；「iff coffee 若且唯若」則融合精釀啤酒與精品咖啡，由國際咖啡品質鑑定師打造獨具風味的飲品；旗津的「津樓」以三位青年創業為背景，結合在地麵包與咖啡，並提供榻榻米空間，成為高雄最具悠閒氛圍的咖啡館之一。
▲2024高雄城市咖啡節 / WalkerLand窩客島整理提供
2024高雄城市咖啡節活動當天，除了琳瑯滿目的咖啡選擇與互動體驗外，主辦方還安排了咖啡相關的食農教育、料理教學及農特產品品嘗活動，並聯合農業局「神農市集」共同辦理。民眾在品嚐咖啡的同時，還能選購來自高雄在地的優質農產品，享受一站式的美食與文化饗宴。現場更邀請多組表演團體助陣，從音樂到舞蹈，讓活動充滿活力與藝術氛圍。
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▲2024高雄城市咖啡節不能錯過的可麗露 / WalkerLand窩客島整理提供
2024高雄城市咖啡節
時間：11/23-11/24 15:00-21:00
地點：凹子底森林公園（捷運紅線R13凹子底站4號出口）
2024高雄城市咖啡節 活動列表
咖啡市集
匯聚60家來自山區、海邊與市區的特色咖啡館，提供冰滴咖啡、手沖咖啡、拿鐵咖啡、咖啡甜點、咖啡酒等多樣產品。
咖啡職人交流
邀請專業咖啡職人現場示範手沖與拉花技巧，讓民眾參與體驗。提供咖啡相關故事分享，深度了解高雄咖啡文化。
食農教育與料理教學
安排與咖啡相關的食農教育活動，了解咖啡從產地到餐桌的過程。現場進行咖啡與甜點的料理教學，提升民眾對咖啡搭配美食的興趣。
農特產品市集
與「神農市集」聯合辦理，民眾可就近選購高雄在地農特產品。
舞台表演
邀請音樂及舞蹈團體進行現場表演，增添活動氛圍，適合全家大小一同參與。
咖啡體驗活動
每日提供限量的手沖咖啡與拉花教學，民眾可預約參加並實際操作。
創新咖啡產品展示
包括結合蜂蜜的「蜂蜜咖啡」、融入釀酒工藝的「咖啡酒」，以及以原住民特色食材製作的咖啡甜點等，展現咖啡多元可能性。