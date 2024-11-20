中華隊在棒球12強賽事中，闖進4強出發日本東京進行複賽，球迷們一方面慶祝中華隊球員們拿下好成績，一方面也準備替下一輪的賽事繼續為中華隊加油、打氣。這次窩客島整理7大「12強晉級優惠」，幫你找理由聚餐大吃一波，也坐等4強賽事開打，再一起為中華隊應援打氣。



▲▼中華隊12強賽挺進東京 7大品牌推出晉級優惠應援 / WalkerLand窩客島整理提供





六福萬怡 12強晉級四強優惠

台北六福萬怡酒店表示，活動期間只要於敘日餐廳內訂位並告知使用「歡慶中華隊進軍東京」並喊出口號「就一起！」，每位成人便可享有917元的吃到飽優惠，並免收一成服務費，優惠價格大約是平日晚餐Buffet的56折。並且餐廳內的自助餐菜單也特別推出了「敘饗韓風食堂」主題餐檯，包括韓式經典現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞、釜山海鮮煎餅等地道韓式美食，讓食客在台北就能一品韓國風味。



活動期間：2024年11月19日至11月22日，共4天

活動內容：平日午、晚餐Buffet，每位成人917元，免一成服務費，約56折起

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/401535



▲六福萬怡「歡慶中華隊進軍東京」限時4天 917吃到飽。 / WalkerLand窩客島整理提供



必勝客 12強晉級四強優惠

中華隊12強賽挺進東京，棒球迷這次要揪團吃披薩慶祝一波。必勝客針對棒球12強賽晉級話題，特別推出快閃10天「尖叫自由點」優惠，個人套餐最低99元起，還有超狂「大比薩199元」優惠限時回歸，最高現省471元。讓棒球迷、速食控不管是一人午餐時光、或是下班後集體揪團看球，都能吃披薩嗨起來。



活動期間：2024/11/19-12/2

活動內容：單點大比薩$199起

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/preview/401577



▲中華隊12強賽挺進東京 必勝客比薩199元優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



肯德基 12強晉級四強優惠

棒球12強賽事，中華隊創下最好成績晉級四強。為了跟球迷們慶祝一波，肯德基這次帶著速食控、炸雞控一起進入應援模式，特別推出「咔拉脆雞、蛋撻」應援餐組合，最低下殺48折，比買一送一更划算。同時還有「咔拉雞腿堡」銅板價10元加購優惠，跟著中華隊一看12強賽吃炸雞。



活動期間：11/19-11/30

活動內容：1咔啦脆雞x6 + 原味蛋撻x6，優惠價$333元。咔啦雞腿堡第二件10元

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/401565



▲12強棒球優惠，肯德基推出10元漢堡慶祝晉級四強 / WalkerLand窩客島整理提供



星巴克 12強晉級四強優惠

星巴克為了歡慶中華隊挺進東京四強，於前天大勝澳洲就率先公告11/19將推出買一送一優惠，而昨晚再完封古巴再加碼11/20買一送一好友分享，喊出「BRAVO美好賽事！我們好棒棒！」口號，包括聖誕節限定「太妃核果那堤」、少有買一送一優惠的「星冰樂系列」通通有，可以說是超級大放送，連續兩天、18個小時揪人微翹杯來喝杯星巴克。



活動期間：2024/11/19(二) 、2024/11/20(三) 11:00-20:00

活動內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/401523



▲棒球12強贏球挺進東京星巴克買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供。



全家 12強晉級四強優惠

中華隊於2024年世界棒球12強賽中展現卓越實力，在擊敗古巴後，順利晉級四強，成為全民驕傲。為響應這項振奮人心的勝利，全家以「中華隊前進東京」為主題，於11/19上午10點至11/20晚上11點59分期間舉行。促銷商品包含霜淇淋、特濃美式咖啡、拿鐵及多款茶飲等，均享買一送一優惠。活動期間，消費者可隨買隨取，更便利於跨店取貨，體現了全家便利商店的即時服務理念。



活動期間：11月19日10:00 至 11月20日23:59

活動內容：霜淇淋、特濃美式、拿鐵、日式綠茶、古早味紅茶、四季春青茶買一送一

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/401522



▲全家霜淇淋與咖啡飲品買一送一，台灣贏球就是爽 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN 12強晉級四強優惠

終於打完了！12強棒球賽台灣棒球代表隊成功闖進四強，全國棒球迷爽翻了。7-ELEVEN為了與球迷一起開心、一起支持中華隊，為國家隊加油，7-ELEVEN與OPENPOINT攜手推出一系列會員專屬活動，限時兩天11/19至11/20，不只有泡麵買一送一、還有思樂冰全口味買1送1。



活動期間：11月19日至11月20日。

活動內容：CITY CAFE濃萃美式：買2送2、思樂冰大杯全口味：買1送1。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/401519



▲棒球12強戰勝古巴隊，7-ELEVEN咖啡及思樂冰優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



OK超商 12強晉級四強優惠

12強賽天天都讓棒球迷嗨翻，昨天贏澳洲、今天完封古巴隊！中華隊在12強賽事預賽中打下四勝一敗的好成績，確定前進日本東京巨蛋晉級4強複賽。為了跟棒球迷一起應援，OK超商推出爆米花3入99元優惠，還有球迷應援超需要的「草本茶」飲料最低39元，吶喊加油之後超需要保養喉嚨。



活動期間：即日起-11/20

活動內容：OKCAFE X 茗京萃「美聲茶飲」每杯39元

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/401518



▲12強贏球晉級4強賽，OKCAFE與茗京萃聯名草本茶飲優惠39元 / WalkerLand窩客島整理提供