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12強晉級優惠！肯德基10元咔拉雞腿堡 炸雞蛋撻比買一送一更划算。

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2024-11-19 18:00:00 文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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棒球12強賽事，中華隊創下最好成績晉級四強。為了跟球迷們慶祝一波，肯德基這次帶著速食控、炸雞控一起進入應援模式，特別推出「咔拉脆雞、蛋撻」應援餐組合，最低下殺48折，比買一送一更划算。同時還有「咔拉雞腿堡」銅板價10元加購優惠，跟著中華隊一看12強賽吃炸雞。

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▲12強棒球優惠，肯德基推出10元漢堡慶祝晉級四強  / WalkerLand窩客島整理提供

肯德基為了慶祝中華隊12強晉級，11月19日至11月30日限時推出「6塊咔啦脆雞+6顆蛋撻」超值組合，使用優惠代碼「40586」，只需333元就能開吃，價格比對半砍更便宜。此外，肯德基再推咔啦雞腿堡加購優惠，使用優惠代碼「40633」，就能向「加10元再多一個咔啦雞腿堡」，等於125元就能吃雙堡，直接雙倍滿足。

▲12強晉級優惠，肯德基套餐下殺48折、10元漢堡加購  / WalkerLand窩客島整理提供

除此之外，肯德基粉絲還有加碼福利，在11月活動期間內每天登入「PK雙饗卡APP」，不僅能參加iPhone16抽獎活動，還有機會拿到人氣餐點買一送一優惠券、新品優惠券。即使不用消費，也能天天簽到領紅包、搶優惠，速食控先買好炸雞、蛋撻，邊看12強比賽邊吃起來。
肯德基 A+B 89超雞賞 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲▼肯德基PK雙饗卡APP會員優惠，慶祝12強棒球賽佳績  / WalkerLand窩客島整理提供
肯德基 爸氣爽嗑歡聚餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

肯德基 12強賽挺台灣進4強優惠

活動期間：11/19-11/30
活動內容：
1、咔啦脆雞x6 + 原味蛋撻x6，優惠價$333元。（優惠代碼40586）
2、咔啦雞腿堡第二件10元（優惠代碼40633）

 

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