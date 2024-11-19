棒球12強賽事，中華隊創下最好成績晉級四強。為了跟球迷們慶祝一波，肯德基這次帶著速食控、炸雞控一起進入應援模式，特別推出「咔拉脆雞、蛋撻」應援餐組合，最低下殺48折，比買一送一更划算。同時還有「咔拉雞腿堡」銅板價10元加購優惠，跟著中華隊一看12強賽吃炸雞。



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▲12強棒球優惠，肯德基推出10元漢堡慶祝晉級四強 / WalkerLand窩客島整理提供



肯德基為了慶祝中華隊12強晉級，11月19日至11月30日限時推出「6塊咔啦脆雞+6顆蛋撻」超值組合，使用優惠代碼「40586」，只需333元就能開吃，價格比對半砍更便宜。此外，肯德基再推咔啦雞腿堡加購優惠，使用優惠代碼「40633」，就能向「加10元再多一個咔啦雞腿堡」，等於125元就能吃雙堡，直接雙倍滿足。



▲12強晉級優惠，肯德基套餐下殺48折、10元漢堡加購 / WalkerLand窩客島整理提供



除此之外，肯德基粉絲還有加碼福利，在11月活動期間內每天登入「PK雙饗卡APP」，不僅能參加iPhone16抽獎活動，還有機會拿到人氣餐點買一送一優惠券、新品優惠券。即使不用消費，也能天天簽到領紅包、搶優惠，速食控先買好炸雞、蛋撻，邊看12強比賽邊吃起來。



▲▼肯德基PK雙饗卡APP會員優惠，慶祝12強棒球賽佳績 / WalkerLand窩客島整理提供







肯德基 12強賽挺台灣進4強優惠

活動期間：11/19-11/30

活動內容：

1、咔啦脆雞x6 + 原味蛋撻x6，優惠價$333元。（優惠代碼40586）

2、咔啦雞腿堡第二件10元（優惠代碼40633）