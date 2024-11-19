位於南港站四鐵共構區的台北六福萬怡酒店，為了慶祝中華隊成功晉級四強並闖入東京複賽，特別推出了一系列餐飲優惠活動，要與台灣球迷一同參與這場盛大的慶祝。活動將於11/19至11/22間舉行，連續四天一起與中華隊享受這努力得了的成功。



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▲六福萬怡「歡慶中華隊進軍東京」限時4天 917吃到飽。 / WalkerLand窩客島整理提供



台北六福萬怡酒店表示，活動期間只要於敘日餐廳內訂位並告知使用「歡慶中華隊進軍東京」並喊出口號「就一起！」，每位成人便可享有917元的吃到飽優惠，並免收一成服務費，優惠價格大約是平日晚餐Buffet的56折。並且餐廳內的自助餐菜單也特別推出了「敘饗韓風食堂」主題餐檯，包括韓式經典現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞、釜山海鮮煎餅等地道韓式美食，讓食客在台北就能一品韓國風味。



此外，敘日吃到飽餐廳還提供無限暢食的生食級干貝、帶殼牡蠣、招牌爐烤牛排、紅酒燉牛臉頰等高級料理，滿足不同口味的需求。若三人同行，即可獲贈燒酒；而六人同行則可享燒酒和馬格利米酒各乙瓶的雙重好禮。每餐活動限量提供30個名額，確保每位食客都能獲得優質的用餐體驗。



▲六福萬怡「歡慶中華隊進軍東京」限時4天 917吃到飽。 / WalkerLand窩客島整理提供



此外，台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理也推出了另一項吸引人的優惠。至11月22日前，食客可品嚐由主廚精心推薦的『東』令進補美饌。這道「松齡春酒清湯羊」原價1680元，現在只需980元便可享用。此道料理源自乾隆皇帝御用食補配方，湯底使用養心茶酒，配以當季新鮮蔬菜和羊腩，經過慢火燉煮四小時，羊肉軟嫩，湯汁濃郁，是冬季養生的極佳選擇。每桌限點一份，適合四至五人共享，並需收取一成服務費。



▲六福萬怡「松齡春酒清湯羊」原價1680元，現在只需980元便可享用 / WalkerLand窩客島整理提供

六福萬怡「歡慶中華隊進軍東京」快閃活動

地點：台北六福萬怡酒店，館內敘日餐廳

活動期間：2024年11月19日至11月22日，共4天

優惠內容：平日午、晚餐Buffet，每位成人917元，免一成服務費，約56折起

六福萬怡粵亮廣式料理『東』令進補活動

地點：台北六福萬怡酒店，館內粵亮廣式料理

活動期間：至2024年11月22日止

優惠內容：「松齡春酒清湯羊」主廚推薦菜，原價1680元，優惠價980元。適合4至5人共享，每桌限點1份，需加收一成服務費。