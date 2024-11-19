球迷嗨翻天，棒球12強再贏一場！隨著世界棒球12強在本週開打，中華隊確定挺進東京四強賽後，於11/18迎來分組賽最終戰，最後以2:0佳績完封古巴，讓球迷直呼太過癮。而星巴克也順勢再加碼推出買一送一優惠，加上昨天挺進四強的買一送一優惠日，等於連續兩天都有星巴克優惠可以喝，號召球迷一起來喝杯咖啡慶賀。



▲▼棒球12強贏球挺進東京星巴克買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供。





星巴克為了歡慶中華隊挺進東京四強，於前天大勝澳洲就率先公告11/19將推出買一送一優惠，而昨晚再完封古巴再加碼11/20買一送一好友分享，喊出「BRAVO美好賽事！我們好棒棒！」口號，包括聖誕節限定「太妃核果那堤」、少有買一送一優惠的「星冰樂系列」通通有，可以說是超級大放送，連續兩天、18個小時揪人微翹杯來喝杯星巴克。



推薦閱讀：12強棒球贏古巴隊！中華完封古巴隊 超商咖啡霜淇淋買一送一。



▲▼棒球12強優惠星巴克買一送一，星巴克也有/ WalkerLand窩客島整理提供。







星巴克買一送一

活動時間：2024/11/19(二) 、2024/11/20(三) 11:00-20:00

活動辦法：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

6.星巴克司保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。