吉伊卡哇快閃店回歸台北！讓粉絲們搶翻的吉伊卡哇系列，終於又回到台北開快閃店。這次由0% TAIPEI帶來全新系列「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店，超夢幻美少女風格的吉伊卡哇角色周邊，讓粉絲們通通少女心噴發。此外還有集結nagano熊經典角色的「nagano market」快閃店，也將在12/21同步插旗華山，讓吉伊卡哇粉絲、nagano熊粉絲通通一起衝。
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▲▼魔法吉伊卡哇快閃店 nagano market快閃店 12/21華山登場 / 圖為過往活動，WalkerLand窩客島整理提供
全新主題「Magical Chiikawa魔法吉伊卡哇華山快閃店」即將於12月21日起在華山文創園區強勢登場。魔法吉伊卡哇系列在日本新宿吸引許多粉絲朝聖，超人氣角色「吉伊卡哇、小八、烏薩奇」通通換上超夢幻的魔法少女服裝、粉嫩澎澎裙搭配魔杖風格的討伐棒，根本是吉伊卡哇版的美少女戰士。
▲▼魔法吉伊卡哇快閃店 12/21華山登場 / 圖片來源：magical chiikawa官網
這次快閃店將以夢幻華麗的「魔法吉伊卡哇」為主題，也讓粉絲期待能買到和日本同步的魔法吉伊卡哇系列新品與特典。除此之外，同樣是nagano筆下的作品「nagano熊」系列角色，這次也會以「nagano market」快閃店形式，於12/21起於華山同步開賣，不管你愛吉伊卡哇、小八、烏薩奇，還是呆萌的白熊、可樂餅，聖誕節就先約衝華山買一波。
▲▼魔法吉伊卡哇快閃店 nagano market快閃店 12/21華山登場 / 0% TAIPEI提供、WalkerLand窩客島整理
魔法吉伊卡哇快閃店 華山
活動期間：2024/12/21-2025/04/06
活動地點：華山文創園區 西4館
nagano market快閃店 華山
活動期間：2024/12/21-2025/03/16
活動地點：華山文創園區
魔法吉伊卡哇快閃店、nagano market快閃店活動資訊、販售項目以及入場方式，依0% TAIPEI公告為準。