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吉伊卡哇魔法少女在台北！魔法吉伊卡哇快閃店 12/21華山強勢登場。

魔法吉伊卡哇快閃店 吉伊卡哇 快閃 華山 more
2024-12-09 09:13:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：0% TAIPEI、magical chiikawa官網
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編輯 張人尹

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吉伊卡哇快閃店回歸台北！讓粉絲們搶翻的吉伊卡哇系列，終於又回到台北開快閃店。這次由0% TAIPEI帶來全新系列「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店，超夢幻美少女風格的吉伊卡哇角色周邊，讓粉絲們通通少女心噴發。此外還有集結nagano熊經典角色的「nagano market」快閃店，也將在12/21同步插旗華山，讓吉伊卡哇粉絲、nagano熊粉絲通通一起衝。

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nagano market POP UP SHOP / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲▼魔法吉伊卡哇快閃店 nagano market快閃店 12/21華山登場 / 圖為過往活動，WalkerLand窩客島整理提供
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全新主題「Magical Chiikawa魔法吉伊卡哇華山快閃店」即將於12月21日起在華山文創園區強勢登場。魔法吉伊卡哇系列在日本新宿吸引許多粉絲朝聖，超人氣角色「吉伊卡哇、小八、烏薩奇」通通換上超夢幻的魔法少女服裝、粉嫩澎澎裙搭配魔杖風格的討伐棒，根本是吉伊卡哇版的美少女戰士。

▲▼魔法吉伊卡哇快閃店 12/21華山登場 / 圖片來源：magical chiikawa官網


這次快閃店將以夢幻華麗的「魔法吉伊卡哇」為主題，也讓粉絲期待能買到和日本同步的魔法吉伊卡哇系列新品與特典。除此之外，同樣是nagano筆下的作品「nagano熊」系列角色，這次也會以「nagano market」快閃店形式，於12/21起於華山同步開賣，不管你愛吉伊卡哇、小八、烏薩奇，還是呆萌的白熊、可樂餅，聖誕節就先約衝華山買一波。
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▲▼魔法吉伊卡哇快閃店 nagano market快閃店 12/21華山登場 / 0% TAIPEI提供、WalkerLand窩客島整理


 

魔法吉伊卡哇快閃店 華山

活動期間：2024/12/21-2025/04/06
活動地點：華山文創園區 西4館
 

nagano market快閃店 華山

活動期間：2024/12/21-2025/03/16
活動地點：華山文創園區

魔法吉伊卡哇快閃店、nagano market快閃店活動資訊、販售項目以及入場方式，依0% TAIPEI公告為準。

 

 

 

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 記者 蕭芷琳
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