JR東日本大飯店台北在萬聖節即將來臨之際，由點心房團隊精心策劃了以「幽靈與惡魔」為創意主題的萬聖節限定系列甜點，帶來一場驚悚與甜蜜完美結合的萬聖甜點。其中，飯店一樓大廳的「Platform月台町」大廳酒吧特別推出雙人下午茶套餐，融合了可愛與驚悚元素的設計，絕對讓人無法抵擋這份既有趣又充滿魔幻色彩的下午茶時光。而飯店的「Premier Sweet品頌坊」烘焙坊則是推出了一系列萬聖節限定甜點，從南瓜造型的南瓜派到精緻奢華的黃金骷髏蛋糕，每一款甜點都蘊含著點心房團隊的巧思與創意，成為萬聖節聚會中的亮點。





JR東日本大飯店台北大廳酒吧「Platform月台町」的雙人下午茶套餐特別以「幽靈與惡魔」為主題，包含了多款甜點、鹹點以及咖啡與茶等飲品。點心房團隊用心設計了一系列充滿奇幻色彩的甜點，例如外型獨特的「巫婆手指餅乾」、萌度滿分的「幽靈馬卡龍」，為這場下午茶增添了不少趣味。



除此之外，邪惡卻又神秘的「墓碑幽靈」巧克力蛋糕、「黑蜘蛛」巧克力蛋糕帶來了視覺與味覺的雙重驚喜。而極具視覺衝擊的「血紅眼珠」和「鬼影蠟燭」慕斯蛋糕，更是午後時光的絕佳點綴，讓每一口甜點都彷彿置身於一場奇幻的萬聖節派對。



而在鹹點的設計上，點心房團隊也將惡魔元素融入其中，以聖誕惡魔為創意，呈現了一道道詭異又美味的料理。令人印象深刻的「魔鬼蛋」與以煙燻鮭魚慕斯製作的「肝腦塗地」鹹點，結合了異世界的魔幻感與絕佳口感。



讓人怕怕的「惡魔之眼」則是以荔枝肉和藍莓搭配，詭異的外型讓人不敢輕易下手但卻無法抗拒其美味。更有「魔界黑寡麵」，以墨魚麵與眼球點綴，充滿神秘與驚悚，讓每一口都成為一場味蕾的冒險。這些鹹點的細膩製作與精緻擺盤，讓萬聖節的下午茶時光充滿驚奇與趣味。





除了在大廳酒吧享用驚悚下午茶外，也可以選擇將萬聖節甜點帶回家與親友共享。位於飯店內的「Premier Sweet品頌坊」推出了多款限量甜點，其中最具代表性的「黃金骷髏」蛋糕，以巧克力淋面搭配焦糖堅果，內餡則以覆盆子和草莓果凍帶來豐富的層次感。這款造型獨特的蛋糕，金色骷髏的設計讓人一眼就能感受到奢華與神秘，是萬聖節派對中的不二選擇。





除此之外，還有香草慕斯與覆盆子果醬相結合的「白幽靈」蛋糕、巧克力慕斯與櫻桃凍的「黑蝙蝠」、使用抹茶粉製作的「65怪獸」戚風蛋糕，每款蛋糕都充滿驚喜與創意。還有南瓜起司塔、南瓜派等充滿節慶氛圍的限定甜點，無論是帶回家中享用還是作為聚會中的甜點，都能為這個萬聖節增添無限的趣味與魔幻氣氛。





在這個萬聖節期間，JR東日本大飯店台北的點心房團隊以充滿創意與驚喜的設計，為賓客帶來一場絕無僅有的萬聖節甜點饗宴。從雙人下午茶到限量甜點，每一道甜點都充滿魔法與巧思，讓賓客在這段驚悚而甜蜜的時光中，享受味蕾上的奇幻冒險。活動即日起至10/31限定，想要品嚐這場奇幻饗宴的賓客，千萬不要錯過這個機會。



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JR東日本大飯店台北 萬聖限定活動

活動期間：即日起至10/31

活動地點：「Platform月台町」大廳酒吧、Premier Sweet品頌坊

餐飲價格：

雙人下午茶：1,400元+10%

黃金骷髏蛋糕：1,000元

南瓜起司塔：800元

65怪獸戚風蛋糕：240元

黑蝙蝠巧克力蛋糕：240元



大廳酒吧下午茶主題：幽靈與惡魔

包含：甜點、鹹點及咖啡、茶等飲品

巫婆手指餅乾

幽靈馬卡龍

墓碑幽靈巧克力蛋糕

黑蜘蛛巧克力蛋糕

血紅眼珠慕斯蛋糕

鬼影蠟燭慕斯蛋糕

魔鬼蛋

肝腦塗地（煙燻鮭魚慕斯）

惡魔之眼（荔枝肉與藍莓）

魔界黑寡麵（墨魚麵與眼球點綴）

百鬼夜行手指酥皮點心

限量甜點（Premier Sweet品頌坊）

黃金骷髏蛋糕：巧克力淋面、焦糖堅果、覆盆子與草莓果凍內餡

南瓜起司塔：南瓜、黑糖、肉桂、楓糖

65怪獸戚風蛋糕：牛奶歐蕾慕斯、小柳津65號抹茶粉

黑蝙蝠蛋糕：巧克力蛋糕、巧克力慕斯、櫻桃凍