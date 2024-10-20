台北亞都麗緻大飯店的巴賽麗廳La Brasserie與麗緻坊，將法式經典與節慶巧妙結合，在萬聖10月裡打造出一場極具創意的萬聖節甜點饗宴。無論是精緻手工糕點還是特別節慶料理，在這一次的活動之中，都能讓人會心一笑，特別是那具趣味性又能滿足味蕾，各式甜點美食。



推薦閱讀：辣醬尬珍珠披薩！達美樂「辣魔黑珍珠披薩」鬼椒紅醬、黑糖珍珠，達美樂萬聖節限定開賣。





其中，麗緻坊在10/1至10/31期間，推出了六款限量萬聖節商品，從造型到口味，無不呈現出法式傳統工法的精髓。嚴選頂級法國老麵與米歇爾可可粉等優質食材，這些商品不僅兼具鹹甜口味，更以幽靈、木乃伊等萬聖節元素的造型吸引消費者目光。





麗緻坊推出的限量商品包含了黑炭蜘蛛、起司南瓜、黑白木乃伊等造型糕點。黑炭蜘蛛以食用竹炭粉製成，搭配巧克力內餡，口感細膩豐富；起司南瓜則是加入法國老麵與起司丁、南瓜丁等材料，讓人享受柔軟口感與濃郁奶香。黑白木乃伊則運用米歇爾頂級可可粉，搭配滴狀巧克力，增添了口感層次。



而小精靈餅乾則勾起了童年的回憶，經典的吃豆小精靈造型讓人難以抗拒。還有幽靈巧克力閃電泡芙與香芒慕斯魔法帽，更是從外型到味道都充滿驚喜，讓人目不暇給。所有這些節慶限定商品均可於台北亞都麗緻大飯店內的麗緻坊SOGO忠孝店、麗緻坊SOGO天母店購買。





同時，巴賽麗廳La Brasserie也於10/10至10/31推出了一系列應景甜點與調酒，為萬聖節增添更多節慶氣氛。節慶限定的南瓜慕斯，搭配百香柚子醬與血橙奶醬，口感豐富而層次分明，搭配特調的月夏血玫瑰，濃郁的莓果香與酸甜口感交織出一場味覺盛宴。





巴賽麗廳La Brasserie不僅是台灣首間忠實呈現法國經典飲食文化的餐廳，同時也是饕客們感受法式浪漫與美食的首選。今年推出的節慶菜單，不僅限於甜點與調酒的創意結合，更透過餐廳內的互動遊戲，讓顧客在享用美食的同時，也能體驗節日的樂趣與氛圍。加入緻友會員的顧客，更可於10月10日至10月31日期間，享有多重優惠，包含用餐贈送特調shot暮光血橙、會員點數兌換等多重禮遇，進一步提升用餐體驗。



此外，自10/25起至10/31，4人同行用餐的顧客還能參加萬聖節特別活動「萬聖鬼牌抽抽樂」，參加者只要抽中同花順將有機會贏得價值NT$14,080的台北亞都麗緻大飯店iPad智能客房住宿券，這項活動為這次的萬聖節慶典增添了更多驚喜。





台北亞都麗緻 麗緻坊節日限量商品（10/1-10/31）：

黑炭蜘蛛（NT$95）：以食用竹炭粉製成的造型麵包，搭配巧克力內餡。

起司南瓜（NT$95）：法國老麵與南瓜、起司搭配的節慶麵包。

黑白木乃伊（NT$95）：頂級可可粉製作的黑白色木乃伊造型麵包。

小精靈餅乾（NT$150）：以經典吃豆小精靈為靈感製作的懷舊餅乾。

幽靈巧克力閃電泡芙（NT$240）：巧克力內餡與芝麻慕斯層疊而成的閃電泡芙。

香芒慕斯魔法帽（NT$780）：以芒果百香果果凍、鳳梨果醬及錫蘭紅茶慕斯製作的魔法帽造型甜點。



台北亞都麗緻 巴賽麗廳La Brasserie節慶限定活動（10/10-10/31）：

南瓜慕斯（NT$480+10%）：搭配百香柚子醬與血橙奶醬的節慶甜點。

月夏血玫瑰（NT$400+10%）：紅酒與檸檬汁調製的特調飲品。

「萬聖鬼牌抽抽樂」活動（10/25-10/31）：4人同行用餐可參加抽鬼牌活動，贏得價值NT$14,080的台北亞都麗緻大飯店iPad智能客房住宿券。



台北亞都麗緻 會員限定優惠活動：

10/10-10/31：緻友會員點選南瓜慕斯即贈特調shot暮光血橙乙杯。

10/25-10/31：會員點數100點可兌換精靈可麗露乙份。