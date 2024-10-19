台北的 2024 ITF國際旅展將於11/1至11/4在南港展覽館盛大登場，五福旅遊為了搶攻旅人的焦點，推出了令人難以抗拒的多項優惠和行程。其中，最吸引人的亮點之一就是日本團體行程的特惠活動，第二人最高可享減8,000元的優惠。特別是沖繩4日團體行程，打出了破盤價9,999元起(未稅)，對於喜愛短期旅行的人來說，這無疑是一個極具吸引力的選擇。



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同時，除了日本外，韓國行程同樣不遑多讓，五天行程的價格從16,988元起，並且旅展期間還有第二人可享3,000元的折扣，行程內容更是不走人蔘保肝店，讓旅客可以享受到更真實的韓國體驗。隨著2025年農曆春節的9天長假將至，長天數的旅遊行程成為不少人安排度假計劃的選擇，而五福旅遊在這方面也不遺餘力，推出了歐洲行程第二人最高減10,000元的優惠。旅展不僅是搶優惠的好時機，五福旅遊的官網線上旅展搶先開賣。



此外，隨著冬季的到來，滑雪和玩雪行程的需求也迅速升溫，五福旅遊的日韓冬季行程備受矚目。韓國的雪漾首爾5日行程，起價為21,900元，而在旅展期間還可享第二人減3,000元的優惠。日本冬季行程則以北海道的破冰船、東北樹冰之旅為主打，這些行程目前都已經成為熱門銷售項目，且第二人最高可享6,000元的折扣。





對於親子旅行族群，五福旅遊特別推薦了關西四都親子行程，涵蓋大阪環球影城、六甲山雪樂園以及神戶átoa水族館，價格為38,999元起，並且在旅展期間第二人可減4,000元，還安排了神戶牛鐵板燒的美食饗宴。銀色雪東京5日行程起價35,900元，旅展期間第二人可減5,000元，包含了東京迪士尼樂園、YETI滑雪場滑雪盆體驗等多樣化行程，讓旅客無論是親子遊或是情侶出行，都能有一個充滿樂趣的冬季假期。





不僅是冬季滑雪行程，五福旅遊的東南亞行程同樣吸引了大批旅客的關注。這個冬天，越南和泰國成為熱門選擇，特別是在農曆過年期間，五福旅遊更是推出了餐食和住宿全面升級的高端行程。越南的下龍灣春節奢華過夜船5日行程，起價48,900元，提供全程五星級住宿以及龍蝦海鮮餐和五星飯店的下午茶，並且旅展期間第二人可享3,000元的優惠。同樣熱銷的還有泰國的夯度假5日行程，起價47,800元，全程入住五星飯店，並且安排了龍蝦團圓餐，讓旅客在享受美景的同時，品嚐到頂級的美食體驗。





最後，五福旅遊也積極與越捷航空合作，推出從桃園直飛越南芽莊的團體行程，這一合作計劃從9月開始一直持續到2025年3月，受到旅客的熱烈歡迎。芽莊被譽為「東方馬爾地夫」，以其絕美的沙灘和舒適宜人的氣溫吸引了無數旅客。11月開始，芽莊進入旅遊最佳季節，降雨減少，使得當地的景色更加迷人。五福旅遊的「越叻越好玩」芽莊大叻5日行程，價格為26,500元起，還包括升等一晚五星級飯店和網卡，旅展期間第二人可享減3,000元的優惠，讓旅客不僅可以輕鬆享受芽莊的美景，還能以實惠的價格度過一個舒適的假期。





在長程旅遊線路方面，五福旅遊推出了許多夢幻行程，其中最具吸引力的當屬北歐極光之旅和英法雙國行程。這些行程在旅展期間皆有第二人減10,000元的優惠。英法好事成雙10日行程，搭乘長榮航空直飛倫敦，行程涵蓋倫敦、巴黎兩大城市的經典景點，售價為119,900元起。



另一個熱門選擇則是北歐夢幻極光10日行程，旅客可以在挪威、瑞典和芬蘭三國追逐極光，並且有機會搭乘破冰船暢遊芬蘭灣，甚至入住玻璃極光屋，這些獨特的極地體驗為旅客創造了無數難忘的回憶。對於想要輕鬆遊歐洲的旅客，五福旅遊還推出了玩家帶路遊巴黎8日行程，價格為55,900元起，行程包含搭乘塞納河遊船等經典體驗，讓旅客可以盡情享受法國的浪漫風情。最後，五福旅遊也特別為2025年春季賞櫻旅遊推出了一系列郵輪行程，包括歌詩達莎倫娜號和MSC地中海郵輪榮耀號的春季航程，這些行程已經開始熱賣。歌詩達莎倫娜號的6天行程涵蓋佐世保和濟州等賞櫻勝地，同房第3、4人只需8,900元起，這對於家庭出遊來說是一個相當划算的選擇。此外，維京郵輪伊敦號主打全包式的豪華體驗，涵蓋了從餐食到船上活動的全方位服務，讓旅客能夠在11天的旅程中徜徉於釜山、金澤、秋田和函館等地，體驗到北歐風格的精緻服務。



五福旅遊 日本行程優惠

沖繩4日團體行程：破盤價9,999元起（未稅），第二人最高可享減8,000元。

關西四都親子行程：價格38,999元起，第二人減4,000元，包含大阪環球影城、六甲山雪樂園、神戶átoa水族館，並安排神戶牛鐵板燒。

銀色雪東京5日行程：起價35,900元，第二人可減5,000元，包含東京迪士尼樂園、YETI滑雪場滑雪盆體驗。



五福旅遊 韓國行程優惠

韓國首爾5日行程：價格16,988元起，第二人減3,000元。

雪漾首爾5日行程：起價21,900元，第二人減3,000元。

不走人蔘保肝店行程：五天行程，第二人享3,000元優惠。



五福旅遊 歐洲行程優惠

歐洲行程：第二人最高減10,000元，適合農曆春節長假。

英法好事成雙10日行程：起價119,900元，第二人減10,000元。

北歐夢幻極光10日行程：第二人減10,000元，包含挪威、瑞典、芬蘭行程。



五福旅遊 東南亞行程優惠

越南芽莊大叻5日行程：起價26,500元，升等一晚五星級飯店和網卡，第二人減3,000元。

下龍灣春節奢華過夜船5日行程：起價48,900元，第二人減3,000元，含五星住宿和龍蝦海鮮餐。

泰國夯度假5日行程：起價47,800元，第二人減3,000元，全程五星飯店及龍蝦團圓餐。



五福旅遊 冬季滑雪行程優惠

北海道及東北滑雪行程：第二人最高減6,000元。

郵輪行程：同房第3、4人8,900元起，適合家庭出遊。



五福旅遊線上旅展

https://www.lifetour.com.tw/event/travelfair/index.html

相關優惠依官網公告為主