東區甜點控要搶！人氣甜點品牌「深夜裡的法國手工甜點」以及旗下烘焙點心品牌「森夜 Bread & Coffee」首次以雙品牌進駐SOGO復興館，帶來法國ÉCHIRÉ艾許奶油聯名麵包與招牌塔類，本次快閃活動限量推出艾許奶油點心盒，還有SOGO獨家限定的大人系「蘭姆生巧克力蛋糕、無核黑櫻桃塔」。除了甜點，森夜還推出多款麵包，人在東區逛街喝下午茶剛剛好。



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這次深法在SOGO快閃活動自即日起至10/31日，地點就在復興館B3的捷運連通道旁。粉絲們不僅可以享用到經典的深法生巧克力塔，還能嘗到由58%與72%莊園黑巧克力製成的巧克力甘納許。下午四點的塔類特別新鮮出爐、還有全日供應的北海道重乳酪蛋糕和蘋果磅蛋糕更是必逛、必買。







在本次快閃店中還有獨家甜點，每週三小週末限定推出大人系「蘭姆生巧克力蛋糕」，巧克力蛋糕體中吸附滿滿的蘭姆酒，搭配巧克力甘納許以及伏特加漬蔓越莓，並灑上微苦巧克力、可可粉，打造醇厚的大人味。另一款「無核黑櫻桃塔」則是快閃限定、16:00出爐，在杏仁塔中加入顆顆飽滿黑櫻桃去核，濃郁果汁、果膠、奶油香一口都吃得到。





深夜裡的法國手工甜點 快閃櫃資訊

不只東區快閃店，為了迎接萬聖節，深法也在門市、官網同步推出了萬聖節限定新品。其中包括俏皮可愛的南瓜布丁塔、驚悚的老巫婆的夏洛特，以及全新登場的南瓜巴斯克蛋糕。受到粉絲們歡迎的「塔皮餅乾」，更加入了艾許奶油增加香氣，並且應景的設計成小南瓜、貪吃貓貓、小鬼等造型，可以在深法在門市現場購買、也能網路預訂直接送到家。

時間：2024/10/7-10/31

地點：遠東SOGO 台北復興館 B3連通口下手扶梯位置（台北市大安區忠孝東路三段300號）



深夜裡的法國手工甜點 萬聖節限定甜點

販售時間：10/17（四）起

供應通路：深夜裡的法國手工甜點門市/預訂自取/宅配到府

門市地址：台北市大安區金山南路二段141巷1號