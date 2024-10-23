不給錢就加料！士林人氣手搖飲品牌「頃刻間」針對萬聖節，特別推出免費加料活動，讓飲料控粉絲一秒升級咀嚼係配料。在10/31前，凡購買任何飲品即可免費加料，不用多花錢也能享受飽滿Q彈的黑糖珍珠，或是軟糯有嚼勁的復古紅白圓仔，飲料控逛士林就是就喝起來。



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頃刻間本次活動，自10/21-10/31期間，到頃刻間購買任一飲品，即可免費加「黑糖珍珠」和「糯香圓仔」，一秒升級成咀嚼系手搖杯。其中，「波霸珍珠」經由慢火熬煮，強調滿滿黑糖香氣、Q彈口感。而「糯香圓仔」無添加任何色素及防腐劑的紅白小湯圓，能品嚐到香甜的糯米風味。





頃刻間也針對本次免費加料活動推薦3款飲品喝法，首推經典款「黑糖珍珠大奶怪」，使用招牌黑糖珍珠與濃醇光泉鮮奶的完美搭配，其中更搭配特製黑糖漿，讓每一口都充滿滑順、Q彈口感、以及豐富香氣。除了黑糖珍珠系列，純正抹茶粉的「圓仔抹茶旅人」搭配糯香圓仔，和古早味茶香的「小時候紅茶」也是活動期間必喝的咀嚼系飲品。







頃刻間 萬聖節加料不加價

活動期間：2024/10/21-10/31

活動辦法：活動期間到頃刻間購買任一飲品，即可免費加「黑糖珍珠」和「糯香圓仔」。

門市地址：台北市士林區小北街1號