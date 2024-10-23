宜蘭南澳海濱，超Chill一日遊推薦！宜蘭南澳海濱的百年社區「朝陽社區」近期是許多文青私藏的景點。有漁港、有私房海岸、還有踏青步道，不用跟觀光客人擠人，就可以獨享山景、海景。這次由「茶籽堂」宣布認養朝陽步道，為了讓人感受山海療癒體驗，也特別規劃「朝陽朝陽早秋一日散策」行程推薦，帶你一起享受被山、被海圍繞的一日遊行程。



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朝陽社區命名「朝陽」的由來，一定要從看日出開始，10月日出大約在6:00，沿著步道爬升至龜山最高點，迎接從太平洋冉冉升起的第一道曙光。接著推薦在朝陽小舖享受當地風味的豆漿早餐，並挑選當季的蔬果、買些食材、親身體驗當地的農村生活，沉浸在小鎮的寧靜中。







中午推薦前往重新翻新的「朝陽客來香餐廳」，品嚐當地最新鮮的現流海產。秋天正值漁獲豐收季，餐廳提供煙仔虎、正鰹和肥美鯖魚等海鮮，讓粉絲大飽口福。下午可以在茶籽堂門市租借單車，騎到朝陽漁港公園，沿著海邊感受太平洋的海風與漁港的熱鬧氛圍。





朝陽早秋一日散策 行程推薦

如果喜歡看海、拍美照，還可以前往朝陽的神秘海灘。這片隱藏在「觀音海岸自然保護區」內的海灘，擁有悠藍的太平洋海景與寧靜的石礫沙灘。無論是退潮時的探險，還是靜靜地享受大自然，這裡都能讓你遠離喧囂，徹底放鬆身心。此外，秋季還有加碼活動，茶籽堂10月份推出「苦茶園採收活動」，粉絲們可以親身體驗採收的樂趣。同時也有朝陽咖啡園的攀樹體驗、烘豆沖泡咖啡DIY，享受大自然的樂趣。

1、走朝陽步道看日出

日出時刻：10月份日出約6:00-6:30，按氣象署公布為準



2、朝陽漁港搶魚

搶魚時間：每日7:00、16:00



3. 朝陽小舖買菜、喝杯早餐豆漿

營業時間：週一到週五，8:00-17:00



4、漁港公園單車行、朝陽神秘海灘探險



5、苦茶園茶籽採收

採收時間：9:00-18:00，週四休息，洽茶籽堂門市