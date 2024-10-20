大倉久和大飯店為了更多人認識大倉的美食、大倉的優質住房，特別推出高性價比的住宿方案、以及超優惠的餐券。旗下的三大人氣餐廳「歐風館自助餐廳」、「桃花林中華料理」以及「山里日本料理」推出限量優惠餐券，最低下殺至69折，同時推出超值住宿券，包含破盤的「菁英客房平日住宿券」，每晚僅需6,299元，堪稱全年最優惠。這次活動的規模空前，不僅提供絕佳美食體驗，還讓賓客有機會以驚人的價格入住高端飯店，享受全方位的奢華享受。



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大倉久和即日起於飯店1樓銷售中心與官方網站正式開賣多款優惠券，其中最受注目的山里日本料理以高品質的日式料理聞名，這次的限量餐券涵蓋了壽司、天婦羅、鐵板燒等，最低折扣至81折。還有最引人注目的壽司套餐由日本行政副料理長長瀨剛精心設計，套餐內容豐富，包括季節生魚片、主廚推薦握壽司及其他頂級和食，原價4,400元，展覽期間優惠至81折，折後價格極具吸引力。



除此之外，山里還提供鐵板燒套餐，主打食材為北海道鱈場蟹和大分縣和牛，這款套餐在旅展期間的優惠價為5,000元，比原價便宜500元，數量有限，售完為止。鱈場蟹料理多樣化，讓食客在品嚐到頂級食材的同時，也能感受到日本料理的精湛技藝與創新巧思。





除了日式料理，吃到飽控最愛的歐風館自助餐廳也同樣不容錯過。歐風館以法式料理聞名，旅展期間推出平日午餐和下午茶餐券，優惠至69折，同時有買十送一的活動，對於團體或家庭聚餐來說，是極具吸引力的選擇。該餐廳由法國籍主廚山本克哉掌廚，匯聚了來自世界各地的頂級食材，菜色選擇豐富，包括經典的法式料理如烤鵝肝、法式焗烤田螺、現烤法式長棍麵包等，還有來自日本與台灣本地的海鮮，包括現切生魚片、天使紅蝦和頂級牛排。



對於偏好中式料理的饕客，桃花林中華料理也是本次展會的亮點之一。桃花林曾獲得米其林推薦，以經典粵菜及新派創意料理為主打，吸引無數食客慕名而來。本次旅展，桃花林推出了經典的「掛爐片皮鴨三吃」套餐，適合6人享用，套餐原價8,250元，現以6,600元的優惠價搶購，套餐內容包括雙冬炒鴨鬆、片皮鴨、明火滾鴨粥等經典菜色，讓賓客在品嚐烤鴨的同時，也能享受到不同的烹飪風味。這道菜品以選用上等北京鴨，經過多道繁瑣工序，外皮酥脆，肉質鮮嫩，是喜愛中華料理的賓客絕不能錯過的美味。



除了美食優惠，住宿優惠也成為今年展會的一大亮點。大倉久和推出的「菁英客房平日住宿券」，價格僅6,299元，折扣高達31折，這是今年以來的最低價。入住菁英客房的賓客不僅能享受寬敞舒適的房間，還可免費使用飯店的高端設施，包括健身房、室內溫水游泳池、SPA及三溫暖等。飯店地理位置優越，位於台北市中心，距離捷運站僅數分鐘步行距離，無論是商務旅客還是休閒度假者，皆可輕鬆享受城市與靜謐環境的完美結合。









大倉久和 山里日本料理

壽司套餐：原價4,400元，展覽期間優惠至81折，折後價格為3,564元。

鐵板燒套餐：主打北海道鱈場蟹和大分縣和牛，原價5,500元，展覽期間優惠價5,000元。



大倉久和 歐風館自助餐廳

平日午餐及下午茶餐券：最低優惠至69折。

買十送一優惠：適用於團體或家庭聚餐。



大倉久和 桃花林中華料理

掛爐片皮鴨三吃套餐（適合6人享用）：原價8,250元，優惠價6,600元。

富套餐：包含乳豬燒味拼盤、極品醬蒸虎斑等多款高端粵式料理，價格優惠中。



大倉久和 菁英客房平日住宿券

原價9,800元，展覽期間限時優惠至6,299元，折扣達31折。



大倉久和線上旅展

官方網站：www.okurataipei.com.tw