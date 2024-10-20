對於資深的獵人粉絲來說，「蒐集卡片」絕對是一件特別有意義的事！麥當勞即將在10/23起與超人氣作品「獵人」聯名，推出全新「獵人角色盲卡包」，採限量加購、盲抽方式進行。在活動正式公告前，由麥當勞邀請眾多KOL搶先拍攝「獵人禮盒」在社群開箱，一次看到24張角色卡、隱藏版卡片、還有非賣品卡牌禮盒，更在社群平台Threads掀起一波討論。
▲圖片為「貪婪之島集卡冊周邊示意圖」，非本次活動內容。
麥當勞這次與「獵人」跨界聯名，目前官方預計在10/21（一）對外公告活動情形，但第一波預告由社群網紅、KOL的IG限時動態，先一步吸引粉絲們的目光。由社群預告中可知，本次「獵人角色盲卡包」將在10/23起正式登場，其中包含24張角色卡，R卡至SSP卡分成4種等級、以及一張SP級隱藏卡，採盲抽設計。並且在10/30起推出「獵人BOOK卡」撲克牌組，買分享盒加購指定飲料就能免費獲得。
▲圖片來源：擷取自IG＠jaychang0127
不過，本次麥當勞獵人卡牌活動，消費者實際獲得預計是以盲抽卡包進行，社群帳號所分享之「卡牌禮盒」是限量版非賣品，也讓粉絲們直接標記麥當勞官方帳號公開敲碗，希望也能提供一般消費者加購、或以抽獎方式把整組「獵人卡牌禮盒」帶回家收藏。
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麥當勞獵人角色盲卡包
活動期間：2024/10/23起
活動方式：採盲抽方式，依麥當勞10/21公告訊息為準。
麥當勞獵人BOOK卡
活動期間：2024/10/30起
活動方式：買分享盒加購指定飲料就能免費獲得，依麥當勞10/21公告訊息為準。