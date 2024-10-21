IKEA再次引領潮流，推出AURTIENDE秋冬系列，讓生活中的小物也能成為穿搭亮點。這次的設計靈感來自IKEA忠實粉絲，強調「原創」精神，從日常實用單品如T恤、連帽衫，到帽子、帆布袋等，兼具功能性與時尚感。無論是外出旅遊還是日常穿搭，這系列都能輕鬆打造專屬你的OOTD。AURTIENDE全系列商品現已於全台IKEA門市限時開賣，快來挑選屬於你的潮流單品，隨時隨地展現自我風格。
系列中的T恤以純黑底搭配IKEA LOGO，簡單卻不失潮流感，適合疊穿或單穿，輕鬆變換不同風格。此外，粉紅與黑色帽子同樣是亮眼選擇，防曬、好收納，無論是旅行還是日常使用都非常百搭。還有高飽和度粉紅水瓶，一上市就成為最夯打卡配件。保溫瓶則以未來感十足的金屬瓶身設計，冷熱飲都能輕鬆保持，實用與美感兼具，是你今年的必備潮物。
除了穿搭商品外，AURTIENDE系列也推出了具設計感的居家單品。50x50公分的藍色靠枕套，以浮凸LOGO妝點，搭配100%純棉材質，帶來舒適又時尚的使用體驗。環保帆布袋更是都會族的外出好夥伴，包內設有小收納袋，容量大且方便摺疊，輕鬆裝下筆電和衣物，隨手就能攜帶。無論是居家佈置還是日常出門，這些商品都能讓你隨時展現態度，創造獨一無二的生活風格。
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IKEA AURTIENDE系列新品售價
AURTIENDE 連帽衫 $699元
AURTIENDE T恤 $299元
AURTIENDE帽子,粉紅色 $249元
AURTIENDE帽子,黑色 $249元
AURTIENDE 水瓶/粉紅色，0.5公升 $99元
AURTIENDE保溫瓶 ,黑色 ,0.5公升 $199元
AURTIENDE靠枕套, 藍色, $149元
AURTIENDE 袋子/白色 $199元