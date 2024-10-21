炸雞控快跟上！每每經過「繼光香香雞」總是會忍不住買一包炸雞的你，這次不能錯過最新款炸雞「香香奶辣腿丁」，以鮮嫩的雞腿肉搭配奶香與辣味兼具的特製醬料，強調咔滋酥脆的雙重口感。一口感受外皮的香酥脆勁，一口回味濃郁奶辣交融的滋味，打造讓人停不下來的新奇體驗。
「香香奶辣腿丁」主打雙重口感的創新設計。雞腿肉外層炸得酥脆不油膩，搭配特調的奶辣醬，讓辣味與奶香完美平衡。每一口既能品嚐到炸雞的酥脆，又能感受奶辣交融的獨特風味。無論是喜愛香辣的年輕族群，還是對濃郁奶香有興趣的顧客，都能在這款新品中找到自己喜愛的滋味。售價165元，是午後或聚會時的最佳選擇。
繼光香香雞一向以創新口味引領市場潮流，每次推出新產品都迅速成為話題。「香香奶辣腿丁」正是為了迎合消費者對多元口感的期待，從醬料到炸法都經過細心調配。新品將於10月14日起全台門市販售，但要注意西門、板橋環球、台中三井等專櫃不提供銷售。
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繼光香香雞 香香奶辣腿丁
售價：165元
未販售門市：西門、板橋環球專櫃、桃園新光三越、台中三井、清水、台中中山、台南南紡