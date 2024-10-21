隨著霜降將至，深秋正是海鮮愛好者的最愛時節，勞瑞斯牛肋排餐廳今年推出雙層海鮮塔，再次帶來海陸饗宴。這款豪華海鮮塔集結鱈場蟹腳、波士頓龍蝦、生食級干貝、南非生蠔與大草蝦，呈現秋季海味的極致美味。不論是好友聚會還是家庭共享，都能滿足不同消費者對豐盛海鮮的渴望。自即日起在BELLAVITA六樓餐廳限量供應，喜愛海鮮的饕客們可提前訂位，搶先品嚐這場年度海味盛宴。
海鮮塔的亮點是長達45公分的鱈場蟹腳，蟹肉飽滿甘甜，冷藏後保持鮮嫩口感；波士頓龍蝦則以鮮活現蒸方式呈現，保有Q彈的美味肉質。南非鑽石生蠔和北海道XL干貝以嚴格品質控管，簡單川燙或炙燒後即可享受其鮮美原味。此外，大草蝦更為國人喜愛，讓每一口都充滿驚喜。餐廳亦準備雞尾酒醬、TABASCO與檸檬汁等醬料，消費者可依個人口味自由搭配，享受豐富層次。提供兩種尺寸選擇，適合2-3人或4-6人共享。
此外，勞瑞斯牛肋排餐廳延續傳統推出感恩節限定火雞外帶禮籃，以美國進口火雞為主角打造每一款禮籃，火雞內餡加入蔬菜和傳統配料，搭配私房火雞醬及野莓醬提升風味層次。禮籃還附上法國麵包與艾許奶油、松露馬鈴薯泥、以及8吋胡桃派，完整呈現豐富美式節慶特色。共有三種不同份量組合，適合不同規模的聚會。其中，C款組合為豪華升級版，額外搭配半條美國頂級牛肋排及加州紅酒，適合12-16人的盛大聚餐。
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勞瑞斯牛肋排餐廳
地址：台北市信義區松仁路28號6樓 (BELLAVITA)
電話：02-2729-8555
官網：www.lawrys.com.tw
勞瑞斯 感恩火雞外帶禮籃系列
1、爐烤田納西香料火雞(6kg) NT$4,900適合6-8人享用
2、爐烤田納西香料火雞(6kg) &維吉尼亞蜂蜜火腿(半顆1kg) NT$5,400適合8-12人享用
3、爐烤田納西香料火雞(6kg) & 烘烤美國頂級牛肋排(半條2.5kg) & Lawry&Private Label
Cabernet Sauvignon, Napa Valley, CA一瓶 NT$15,000適合12-16人享用。