雲朗觀光集團針對ITF台北國際旅展於10/16搶先推出線上旅展，提供消費者多樣化的住宿券、餐券、湯泉券以及車泊體驗券等優惠選擇，持續至11/4。這些優惠專案不僅價格優惠，還兼顧了消費者的多樣需求，為國內旅遊市場注入新活力。值得注意的是，雲朗此次特別強調多款尊榮級住宿與餐飲體驗，讓旅客在享受頂級服務的同時，也能享受到難以抵擋的超值優惠。





其中，雲品溫泉酒店作為雲朗的重點品牌之一，今年在旅展中推出兩款湖景住宿券，吸引愛好日月潭美景的旅客入住。「尊榮湖景客房住宿券」的特惠價格為18,000元，適合雙人入住，並可享用丹彤自助餐廳的頂級美食。



而「豪華湖景套房住宿券」則以28,888元的價格提供一泊二食的尊榮服務，入住的旅客將有機會在寬敞的21坪套房內欣賞日月潭湖面的絕美風光，還能體驗高端的雲水行政酒廊禮遇。這些優惠不僅僅是價格的折扣，更是在服務品質上的全方位提升，讓每一位旅客都能感受到高級度假生活的樂趣。





在住宿方面，雲朗的「聯合住宿券」則更具彈性，每張票券僅需2,200元，可於集團旗下多間飯店使用，無論是翰品高雄或兆品嘉義，都能以超值價格享受舒適的住宿體驗。今年雲朗特別推出全新優惠，消費者若持有5張聯合住宿券，即可於平日入住雲品溫泉酒店的經典山景客房，並享受一泊三食的奢華服務。而若持有7張券，則可享雲品經典湖景客房的住宿及丹彤餐廳的頂級餐飲體驗，讓旅客能在無比靜謐的環境中度過完美的假期。





此外，君品酒店則在今年的線上旅展中推出了兩款超值的海陸餐券，第一款是「茶苑10盎司牛排雙人套餐券」，優惠價格僅1,699元，適合與親友一同享受美味的牛排饗宴，並搭配多道經典料理。第二款則是「茶苑加拿大活龍蝦單人套餐券」，每張1,899元，讓消費者以平易近人的價格享受到加拿大活龍蝦的鮮甜美味。君品酒店以其一貫的高品質服務及菜餚，成為每年旅展中的熱門亮點，吸引著美食愛好者的關注。





除了住宿與餐飲，雲朗集團今年也為喜愛戶外活動的旅人推出了Vantel露營車的體驗券，適合想要嘗試豪華露營的旅客。Vantel露營車提供兩款不同的體驗選擇，分別為24小時雙重體驗券及30小時尊享體驗券。這些體驗券不僅價格實惠，還加贈燒烤專門店的「路邊烤肉箱」，讓露營的過程更加豐富而有趣。雲朗藉此滿足了戶外愛好者的需求，並且將豪華露營的舒適與戶外冒險的樂趣完美結合。





除了多款優惠券外，雲朗集團還推出了多項附加活動，包含實體展場的滿額贈活動以及線上旅展的早鳥下單抽獎。實體展場消費滿30,000元即可參加輪盤抽獎，並有機會贏得「雲品經典山景客房住宿券」或「君品茶苑雙人牛排套餐券」等精美好禮。而在線上旅展中，10/31前購券的消費者只需登錄發票，即可參加早鳥抽獎，讓每位消費者都能以最划算的方式享受到更多的旅遊驚喜。



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雲品溫泉酒店 尊榮湖景客房住宿券

價格：18,000元

適用期間：平日

內容：雙人入住日月潭湖景客房，享用丹彤自助餐廳的一泊二食，並可享受雲水行政酒廊禮遇。



雲品溫泉酒店 豪華湖景套房住宿券

價格：28,888元

適用期間：平日

內容：雙人入住21坪豪華湖景套房，享受一泊二食服務及雲水行政酒廊的尊榮待遇，俯瞰日月潭的壯麗景色。



雲朗聯合住宿券

價格：每張2,200元

使用彈性：可於雲朗旗下多家飯店使用，包含翰品高雄、兆品嘉義、品文旅等。

詳細使用方式：

使用1張券：可入住翰品高雄或兆品嘉義基本房型，入住品文旅需加價400元。

使用2張券：可入住君品酒店雅緻客房、翰品高雄雙人豪華套房或兆品嘉義雙人和式房，入住品文旅礁溪需加價400元，並可免費加贈2名12歲以下孩童入住。

使用3張券：可入住君品酒店家庭客房，適合4人入住。

使用5張券：可入住雲品尊榮山景客房，享受一泊二食或一泊三食服務。

使用7張券：雙人入住雲品經典湖景客房，享用丹彤自助餐廳的頂級餐飲服務，票券價值15,400元。



君品酒店 茶苑10盎司牛排雙人套餐券

價格：1,699元（每人不到850元）

內容：雙人享用頂級10盎司牛排套餐，包含主廚例湯、手工麵包、主廚精選甜點及花園沙拉等經典料理。



君品酒店 茶苑加拿大活龍蝦單人套餐券

價格：1,899元

內容：加拿大活龍蝦套餐，搭配沙拉、例湯及甜點，提供海鮮愛好者頂級的用餐體驗。



雲品溫泉酒店 KEN CAN平假日午餐券

價格：1,688元

適用地點：雲品溫泉酒店

內容：於KEN CAN餐廳享用粵菜與中華料理，坐擁日月潭湖光山色。



紅葉谷綠能溫泉園區泡湯套券

價格：1,890元（5張再加贈1張，平均每張不到320元）

適用地點：台東紅葉谷綠能溫泉園區

內容：平假日皆可使用，體驗台東紅葉谷綠能溫泉的舒適與療癒效果。



Vantel露營車體驗券 24小時加贈24小時雙重體驗券

價格：4,800元

內容：露營車雙重體驗，提供24小時露營體驗，設備齊全，適合喜愛戶外生活的旅人。



早鳥下單抽獎活動

活動期間：10月底前購買旅展商品

內容：凡於10/31前購券，並登錄雲朗小管家，即可參加輪盤抽獎，有機會抽中「雲品經典山景客房住宿券」等多樣好禮。

實體展場滿額贈活動

活動條件：單筆消費滿30,000元

內容：可參加LINE輪盤抽獎，最大獎為「雲品經典山景客房住宿券」及「君品茶苑雙人牛排套餐券」。



雲朗觀光官網：https://www.ldchotels.com/zh-hant/

相關優惠依官方公告為主

