起司控超愛的「底特律披薩」台北現在也能吃到！木柵新開幕「Pattie-O樂緹歐披薩」為在捷運萬芳醫院站附近，一次可以吃到8款不同口味的底特律披薩，加上美式裝潢的店面，就算只是街邊外帶店也可以超好拍。而這家店面的主廚也是大有來頭，身兼麥當勞餐飲顧問，讓人好奇他們家的披薩究竟口味如何。







台北也能吃到底特律披薩！木柵新開幕「Pattie-O樂緹歐披薩」地點選在捷運萬芳醫院站附近，從出口步行不用5分鐘即可抵達。店面以外帶為主，造型散發著美式街頭的氛圍，走到附近就能感受到烤披薩的烘焙香氣。桌上放著各式各樣的披薩菜單，讓人陷入選擇障礙。



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這邊口味相當多樣化，像是「夏威夷披薩」、「美式BBQ披薩」、「義式牛肉丸披薩」等，一共有8種口味可以選擇。無論是以自製青醬作為基底，搭配蝦仁、花枝、墨魚香腸的「青醬海鮮披薩」，或是濃郁的番茄紅醬與莫札瑞拉起司搭配得恰到好處的「瑪格麗特披薩」，都讓披薩控們躍躍欲試。





木柵新開幕餐廳 Pattie-O樂緹歐披薩

然後，「底特律披薩」與一般的圓形披薩不同，最大的特色在於方形無邊的形狀，打造出邊緣的酥脆起司。這邊的披薩連麵團都是自家製作，經過一段時間的醒麵後，加入大量起司直接鋪在餅皮邊緣，經過高溫烘烤，起司融化並與餅皮融合，形成外脆內軟的口感。最後，如果想配上點湯品，店家推出的蛤蠣濃湯，湯頭濃郁，搭配薯丁與西洋芹，非常暖胃。另外還有他們特色的「西瓜雪泥」、「草莓檸檬雪泥」等，沁涼舒爽搭配水果的香甜，吃披薩來上一杯超過癮。大家下次來木柵這邊不知道要吃什麼，現在就趕緊收藏起來吧。

地址：台北市文山區興隆路三段36巷15弄12號

營業時間：12:00–22:00

販售價錢：任一口味1片120元；6片600元