信義區新開網美熱炒店！藏在美食一級戰區 ATT 4 FUN 五樓的全新品牌「石本石本女臣」，是由空運、海運服務的「光洋集團」首次跨足餐飲業，以海洋文化為靈感，結合亞洲飲食風格，重新詮釋傳統中式料理。將台灣熱炒、迴轉壽司用餐模式融合在「石本石本女臣」，餐點有經典的熱炒菜、湯串串之外，也有主廚創意發想的佳餚，是附近信義區上班族午餐的新選擇。







「石本石本女臣」店內裝潢可以看見整面海浪、船隻等海洋元素的造景牆，整間店使用有質感的墨綠色為基底，並運用大量的金色圓弧鐵件妝點，呈現出高質感的用餐氛圍。送餐部分更是設計軌道送餐車，只需要透過掃碼點餐即可，是I人友善用餐環境。更特別的是菜單有「兒童適合標示」，亦是親子友善的餐廳。







餐點部分由香港米其林三星餐廳的名廚余子鴻擔任顧問，和行政主廚李崇彰聯手打造新中式料理，將傳統與現代元素完美結合，帶來層次豐富的味覺享受。強調麻、辣、鮮味的舌尖享受。有經典必點明星菜「酸菜魚」之外，將串串鍋變成個人份「湯串串」則是有紅油辣、椒麻綠和番茄冷湯等選擇。





石本石本女臣 店家資訊

店址：台北市信義區松壽路12號5樓，ATT 4 FUN 信義店



石本石本女臣 開幕優惠

優惠時間：開幕首二日2024/10/26-10/27

1、「南乳龍蝦」半價優惠(原價688元）

2、「KIRIN啤酒」買一送一 (單價120元/330ml)



石本石本女臣 會員好禮優惠

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