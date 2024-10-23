信義區新開網美熱炒店！藏在美食一級戰區 ATT 4 FUN 五樓的全新品牌「石本石本女臣」，是由空運、海運服務的「光洋集團」首次跨足餐飲業，以海洋文化為靈感，結合亞洲飲食風格，重新詮釋傳統中式料理。將台灣熱炒、迴轉壽司用餐模式融合在「石本石本女臣」，餐點有經典的熱炒菜、湯串串之外，也有主廚創意發想的佳餚，是附近信義區上班族午餐的新選擇。
「石本石本女臣」店內裝潢可以看見整面海浪、船隻等海洋元素的造景牆，整間店使用有質感的墨綠色為基底，並運用大量的金色圓弧鐵件妝點，呈現出高質感的用餐氛圍。送餐部分更是設計軌道送餐車，只需要透過掃碼點餐即可，是I人友善用餐環境。更特別的是菜單有「兒童適合標示」，亦是親子友善的餐廳。
餐點部分由香港米其林三星餐廳的名廚余子鴻擔任顧問，和行政主廚李崇彰聯手打造新中式料理，將傳統與現代元素完美結合，帶來層次豐富的味覺享受。強調麻、辣、鮮味的舌尖享受。有經典必點明星菜「酸菜魚」之外，將串串鍋變成個人份「湯串串」則是有紅油辣、椒麻綠和番茄冷湯等選擇。
而現點現炒的料理XO醬蝦球、宮保牛肉、Ｑ比煎蛋、越南豆腐等特色料理，以及開胃小菜柚香蘿蔔、香辣雲耳、秘制燒椒皮蛋等，都從圓拱出餐口隨著餐車送到桌邊，讓大家體驗到不一樣的熱炒。說到熱炒店，怎麼能少了酒搭餐，以「調酒飲料」為主，將整瓶威士忌、CHOYA梅酒等搭上綠茶、鳳梨果茶等，讓人直呼是升級版熱炒店。
為歡慶開幕，10/26、10/27期間限定，「南乳龍蝦」享半價、KIRIN啤酒買一送一優惠。此外，加入會員還有四重好康：迎新禮送指定小菜、11/30前可領砵砵雞100元抵用券、壽星當天可兌換生日禮，還能累積積分換取餐點和飲品。
推薦閱讀：勞瑞斯有海鮮塔了！全新「雙層海鮮塔、火雞外帶籃」限定開賣，只吃牛肋排超遜。
石本石本女臣 店家資訊
店址：台北市信義區松壽路12號5樓，ATT 4 FUN 信義店
石本石本女臣 開幕優惠
優惠時間：開幕首二日2024/10/26-10/27
1、「南乳龍蝦」半價優惠(原價688元）
2、「KIRIN啤酒」買一送一 (單價120元/330ml)
石本石本女臣 會員好禮優惠
加入會員好康四重送
好禮一：現在只要加入會員，就能獲得【迎新禮指定小菜一份】
好禮二：即日起至11/30可獲得【砵砵雞100元抵用券】
好禮三：當日壽星即可兌換【生日禮一份】
好禮四：會員累積積分可兌換各式飲料與餐點
加會員連結：https://walkr.tw/DXKKGUBw