來了十年了！Texas Roadhouse德州鮮切牛排來台灣展店10年了，這一次為了慶祝10年週年慶，特別從即日起至11/11，推出一系列慶祝活動。其中包含了有對中「1、0、2、5」四碼的證件，點主餐送特製四骨冠軍豬肋排一份，還有碳酸飲料、生啤酒買一送一限時優惠。



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Texas Roadhouse德州鮮切牛排自2014年登台以來，便以頂級牛排、現烤手工麵包和蒜味花生聞名，成為牛排愛好者、肉肉控的必吃餐廳之一。這次週年慶必吃優惠之一，就是到店消費點購價值900元以上的牛排主餐，並且出示含有「1、0、2、5」四碼的證件（順序不限），顧客即可獲得特製四骨冠軍豬肋排一份，這讓牛排與豬肋排雙拼的享受變得更加輕鬆。





此外，除了餐點優惠，Texas Roadhouse還推出了另一重優惠，針對10/25生日的壽星，餐廳將免費贈送與POCKY合作推出的限定甜點「雲朵地瓜派對」。這款甜點以香甜的地瓜泥為基底，搭配POCKY餅乾和融化棉花糖，口感豐富、甜而不膩，是秋日裡不容錯過的美味。



同時，為了讓這次週年慶更加熱鬧，Texas Roadhouse同步推出多項限時優惠活動，包含其人氣配菜「辣牛肉沾醬」的超值加價購，讓消費者能以優惠價格享受經典配菜，最高享有6折優惠。此外，碳酸飲料與生啤酒也推出買一送一的好康，讓顧客不僅能大啖美食，還能在店內享受暢飲的樂趣。





除了餐廳內的優惠活動，Texas Roadhouse攜手POCKY打造的獨家麵包車將於美麗華百樂園及SOGO忠孝館舉辦快閃活動。現場消費者只需加入Texas Roadhouse的LINE官方帳號，即可兌換現烤手工麵包，體驗無限續加的招牌服務。而在雙11當天，Texas Roadhouse將舉辦「POCKY DAY」特別活動，下午1:11分，現場用餐顧客將免費獲得奶油夾心麵包與POCKY香蕉棒，讓消費者在享受美食的同時，感受雙11的節慶氛圍，與親朋好友共享Texas Roadhouse的經典美味。





Texas Roadhouse德州鮮切牛排 證件碼優惠

活動時間：2024/10/22至2024/11/11

活動內容：凡於活動期間內到Texas Roadhouse餐廳用餐，出示含有「1、0、2、5」四個數字的有效證件（順序不限），並點購價值900元以上的牛排主餐，即可獲得特製四骨冠軍豬肋排一份。

備註：該優惠僅限內用消費，且不適用於雙主菜與三主菜的餐點。



Texas Roadhouse德州鮮切牛排 壽星專屬甜點

活動時間：2024/10/25壽星限定

活動內容：10/25生日的壽星，於當月至Texas Roadhouse任一分店出示生日證明，即可免費享用Texas Roadhouse與POCKY合作推出的限定甜點「雲朵地瓜派對」。

甜點特色：地瓜泥搭配POCKY餅乾與融化棉花糖，層次豐富、甜而不膩，是特別為秋季推出的限定美味。



Texas Roadhouse德州鮮切牛排 限時加價購及飲品優惠

活動時間：2024/10/22至2024/11/11

活動內容：

Texas Roadhouse超人氣配菜「辣牛肉沾醬」等餐點推出限時加價購，優惠高達6折。

牛肉蔬菜湯銅板價90元。

碳酸飲料與生啤酒買一送一，提供限時優惠。

備註：該優惠適用於全台Texas Roadhouse分店。



Texas Roadhouse德州鮮切牛排 快閃活動 – 麵包車出擊

活動時間：2024/11/2至2024/11/16

活動地點：美麗華百樂園及SOGO忠孝館

活動內容：Texas Roadhouse首次推出麵包車，於兩大百貨商圈舉辦快閃活動。消費者只需現場加入Texas Roadhouse的LINE官方帳號，即可兌換店內廣受好評的現烤手工麵包一份。

備註：麵包數量有限，送完為止。



Texas Roadhouse德州鮮切牛排 雙11「POCKY DAY」限定活動

活動時間：2024/11/11，下午1:11分

活動內容：於雙11當天，Texas Roadhouse餐廳將舉辦「POCKY DAY」活動，當天下午1:11分，現場用餐的顧客每人可免費獲得「奶油夾心麵包」與一盒POCKY香蕉棒。

備註：數量有限，送完為止。