草莓控真的久等了！PAUL法國麵包甜點沙龍終於推出了「草莓千層派」買一送一的優惠活動了，這一次PAUL將於將於10/25至10/27進行為期三天的買一送一活動，不論是草莓控、甜點控，還是PAUL的粉絲們，一定不能錯過這難得的草莓千層派買一送一優惠活動。





PAUL 法國麵包甜點沙龍表示，這一次精選超過1公噸的法國進口草莓，再搭配獨家千層派皮，讓每一口都充滿驚喜。無論是焦糖化的酥脆層次還是香濃卡士達餡料，都讓品嚐者感受到精緻手工甜點的迷人魅力。這次限時優惠活動更是PAUL粉絲們的夢想成真，特別是對「草莓千層派」愛不釋手的草莓控、甜點控。





PAUL也應粉絲需求，這一次草莓千層派買一送一特別加量供應，三天一共推出10,000份的草莓千層派，讓大家在限時優惠中盡情享受甜美滋味。草莓千層派將於每日上午11:00準時出爐，其他出爐時間則以各店公告為準。需要提醒的是，此活動僅接受現場排隊，無法進行電話或線上預訂，且每人每次限購兩組。此外，優惠活動僅限外帶，無法與其他店內優惠併用。



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PAUL草莓千層派買一送一 限時三天

活動日期：2024/10/25 - 2024/10/27

活動內容：購買草莓千層派乙份，送草莓千層派乙份

每日限量供應，售完即止

每人每次限購兩組，僅限外帶

不接受線上或電話預訂

出爐時間：每日11:00，其他時段依各店公告為準