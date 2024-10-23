萬聖節必吃炸雞再加1！拿坡里炸雞從10/23到10/31推出限時萬聖節派對優惠，其中炸雞控一定不能錯過的就是「6塊咔啦腿排桶」，限時優惠199元（原價348元），平均一塊雞排33元。此外，即日起至10/29，購買一桶「脆皮戰斧桶」，加碼免費獲得一桶「咔啦腿排桶」，雙桶合計只需399元（原價750元）。
拿坡里「6塊咔啦腿排桶」以帶骨雞腿排為基底，經過秘製醃料醃製，外裹義式炸雞粉，現點現炸，確保每一塊雞排都鮮嫩多汁，外皮酥脆不油膩。無論是偏愛原味還是辣味的炸雞控，都能一次滿足。拿坡里希望在這個萬聖節，不論是在家小聚還是大規模派對，「6塊咔啦腿排桶」一定是萬聖派對必吃炸雞。
除此之外，拿坡里炸雞即日起至10/29，加碼只要購買一桶「脆皮戰斧桶」，就能免費獲得一桶「咔啦腿排桶」，雙桶合計只需399元（原價750元）。也是萬聖節期間聚會的最佳選擇，適合邀請同學或好友一起享用。「脆皮戰斧桶」內含4支超大雞腿排，酥脆的外皮包裹著鮮嫩多汁的雞肉，微辣的刺激感讓人忍不住一口接一口。配上5塊「咔啦腿排」，無論你喜愛哪種風味，都能在這個組合中找到最愛的選擇，保證讓你的萬聖節狂歡充滿滋味。
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拿坡里炸雞「6塊咔啦腿排桶」限時優惠
活動日期：2024/10/23 - 2024/10/31
優惠內容：購買「6塊咔啦腿排桶」，特價199元（原價348元）
拿坡里炸雞「脆皮戰斧桶」買一送一優惠
活動日期：2024/10/9 - 2024/10/29
優惠內容：購買一桶「脆皮戰斧桶」，免費獲得一桶「咔啦腿排桶」，雙桶特價399元（原價750元）