統一渡假村為了搶攻春節旅遊商機，特別推出年底最強線上旅展，涵蓋新竹馬武督、台中谷關及墾丁三個度假村，主打過年出遊省錢方案，讓旅客在享受豐富活動的同時，還能有效控制預算。即日起，透過官網預訂2025年1/25至2/2期間的「一泊二食」春節專案，不僅可以享用豐盛的自助晚宴，輸入專屬折扣碼續住一晚可再省1,000元，續住兩晚則可折抵2,000元。



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隨著入冬泡湯季節的到來，統一渡假村推出的線上旅展更顯得相當吸引人。特別是在谷關度假村，1/25至1/27以及2/2期間，只要湊滿三間房以上，便可立即享有6,000元的折扣，若訂購六間房，更可直接享受12,000元的優惠，無論是夫妻出遊、小家庭聚會，還是家族團聚或好友相聚，都極具吸引力。不僅能省下大筆預算，還能享受泡湯的放鬆與自然景色，確保全家人度過一個悠閒又滿足的假期。





偏愛南國溫暖氣候的旅客，墾丁度假村則推出了新春「三天兩夜」的超值方案。以海洋主題雙人房為主，每晚僅需5,900元起，總價為11,800元，專案包含兩次早餐及一次豐盛的晚餐，且特別加碼贈送鹿ㄦ島的門票，讓旅客可以在假期中與動物近距離接觸，尤其適合親子同遊。鹿ㄦ島距離飯店車程僅半小時，旅客可與水豚君、梅花鹿以及笑笑羊互動，為整個假期增添更多樂趣與溫馨回憶。





此外，統一渡假村在過年期間還特別安排了一系列活動，滿足不同年齡層與家庭需求。新竹馬武督度假村從除夕到初五的期間，旅客可以參加農家樂活動，親手製作象徵甜蜜的湯圓，並參與充滿挑戰的市集及熱鬧的新春晚會。



而在台中谷關，除了享受壯麗的自然景色與泡湯樂趣外，1/25至2/2期間，還將舉辦泰雅豐盛祭舞蹈表演、小龍市集以及音樂盛會。至於墾丁，度假村則以抽紅包迎財神、熱鬧夜市活動及BINGO晚會為亮點，並且在隔天帶領旅客走訪最南端景點，為新年增添好運。無論是親子農村體驗、泡湯放鬆，還是探索自然生態，統一渡假村的豐富活動都能讓旅客找到理想的過年方式。





新竹馬武督​​​​​​​統一渡假村2025春節活動

活動時間：除夕至初五（2025/1/25至2/2）

活動內容：

農家樂手作湯圓活動：體驗傳統手作湯圓，享受過年甜甜蜜蜜的象徵。

挑戰市集：參與互動挑戰，感受市集的熱鬧氛圍。

新春晚會：精彩表演與慶祝活動，迎接新的一年。



台中谷關​​​​​​​統一渡假村2025春節活動

活動時間：2025/1/25至2/2

活動內容：

泰雅豐盛祭舞蹈表演：感受泰雅族文化的傳統舞蹈與慶典氛圍。

小龍市集：購物、互動換取好禮，享受市集的歡樂時光。

音樂饗宴：欣賞音樂演出，沉浸於節慶的輕鬆氛圍。



墾丁​​​​​​​統一渡假村2025春節活動

活動時間：2025春節期間

活動內容：

抽紅包迎財神：參與抽獎活動，有機會獲得新年紅包及幸運好運。

熱鬧夜市活動：逛夜市，品嚐地道美食與小吃，感受墾丁的熱鬧節慶氣氛。

BINGO晚會：參加趣味BINGO遊戲，贏取豐富獎品。

走春活動：隔天帶領旅客走訪台灣最南端景點，為新年帶來好運。



新竹馬武督、台中谷關、墾丁 統一渡假村 線上旅展

優惠內容：即日起至官網預訂2025/1/25至2/2的春節「一泊二食」專案，包含豐盛自助晚宴與春節活動。使用折扣碼續住一晚可減免1,000元，續住兩晚則可減免2,000元，讓出遊行程更具彈性且省預算。

官網：https://www.uni-resort.com.tw/