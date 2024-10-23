為了讓燒肉控可以品嚐到最美味、最高CP值的燒肉，牛角日本燒肉將於10/24正式推出全新改版菜單，包含了更具性價比的全新「任您吃」方案，讓燒肉能夠享受到頂級燒肉與多樣化的美食體驗。要讓首次體驗牛角燒肉、還有多年來的老顧客，都能愛上牛角燒肉的極緻美味。



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牛角日本燒肉表示，這一次新菜單最為亮眼的就是全新推出的「歡樂方案」，強調以親民價格享受豐富多樣的燒肉體驗。無論是喜愛牛肉、豬肉還是海鮮的顧客，這次「歡樂方案」都能被滿足。菜單中包括了經典的白龍牛腹肉、黑龍牛腹肉，並新加入了牛上肩胛肉、豬橫膈膜和新鮮白蝦等肉品，此外，還有最受期待的焦香烤飯糰。這個方案的設計，特別考量到顧客的需求，將高品質的燒肉以實惠的價格呈現，讓每一位顧客都能在牛角享受到最豐富的美食選擇。



除了「歡樂方案」外，牛角的其他燒肉方案也進行了全面升級。「牛角方案」特別新增了牛舌吃到飽，這不僅是牛角燒肉的經典選項，也是燒肉迷們無法抗拒的美味享受。而對於追求更高級美食體驗的顧客，可以選擇「極上方案」，全新加入的牛角牛小排、和尚頭澳洲和牛、日本流帶殼扇貝鹽味奶油燒、黑虎蝦、以及北海道干貝奶油燒等頂級食材，品嚐到來自各地的頂級燒肉、豪華海鮮。





並且牛角日本燒肉的菜單不僅限於燒肉本身，還為顧客提供了豐富的副食與甜點選擇，讓整個用餐過程更加完整。這次全新推出的特色菜品中，牛五花泡飯、特製柚子塩雞白湯拉麵、牛角麻辣擔擔拉麵等都是值得一試的選項。無論是拉麵迷還是燒肉控，都能在這次的新菜單中找到心儀的美味。



此外，大阪章魚燒、墨西哥起司餅、爆起司炸薯條等風味小吃更是增添了異國風情，讓顧客在享用主菜之外，還能感受世界各地的風味。甜點方面，黑糖地瓜佐香草冰淇淋也是這次的亮點之一，為您的燒肉大餐畫上完美的句點。



最後，為了回饋廣大顧客對牛角的支持與喜愛，牛角燒肉特別於10/24至10/31期間推出一系列限時優惠活動，首先，在活動期間內，大人攜帶110至140公分的小朋友來店消費，小朋友可以免費用餐，這對於家庭聚餐來說是絕佳的選擇。



此外，牛角會員也能享有專屬優惠，凡於2024年10月23日前加入會員的顧客，將獲得價值100元的「牛角一新」嘗鮮券，這張優惠券可於2024年11月24日前使用，讓會員以更優惠的價格品嚐到最新推出的燒肉方案。更為吸引人的是，活動期間內，凡牛角會員來店消費，結帳時將額外獲得150元優惠券，該券可於2024年11月11日至11月30日期間使用，一人可使用一張，這樣的優惠無疑將吸引大批顧客前來嘗鮮。















牛角日本燒肉限時優惠

活動期間：2024/10/24至2024/10/31



兒童免費用餐

活動期間內，凡大人攜帶身高110至140公分的小朋友來店消費，小朋友可享有免費用餐的優惠，這項活動特別適合家庭聚餐，讓大人與小孩都能享受到美味的燒肉。



會員專屬嘗鮮券

2024/10/23之前加入牛角燒肉會員的顧客，可獲得一張「牛角一新」100元嘗鮮券。該優惠券可於2024/11/24前使用，適用於任您吃成人價消費，這為新會員提供了額外的優惠，鼓勵更多人加入會員體驗新菜單。



優惠券大放送

活動期間內，凡牛角會員來店消費，結帳時將額外獲得一張「150元優惠券」，此券可於2024/11/11至2024/11/30之間使用，一人限用一張，適用於任您吃成人價消費，為顧客帶來更多的實惠。