巧克力控一定會很喜歡的7-ELEVEN這一次與HERSHEY′S聯名巧克力，7-ELEVEN為了搶攻萬聖節商機，特別推出一系列的優惠商品，不論是節慶巧克力、還是與HERSHEY′S的4款聯名新品，就是要讓巧克力控、甜點控，在這個可愛、又淘氣的萬聖節，有好吃的巧克力甜點相陪。



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7-ELEVEN 為迎接10月底的萬聖節，特別推出了「巧克力大賞」活動，集結了來自全球的頂級品牌，如瑞士蓮、Frey、GODIVA等多款人氣巧克力。同時，還加碼特別推出高%黑巧專區，針對那些講究品質的消費者推出小規格包裝，讓每個人都可以依據需求選購精美的巧克力禮品。



除了經典巧克力商品，7-ELEVEN更加碼與百年巧克力品牌HERSHEY′S再度聯名合作，從10/30至11/12，推出多款濃厚巧克力甜點，其中包括巧克力雙餡鬆餅、軟餅乾、新品生巧克力半月燒等，這些商品皆以濃郁的可可風味為主，每一口都能吃HERSHEY′S巧克力帶來的幸福感。







此外，7-ELEVEN的自有品牌LADEARS也推出了萬聖限定商品。甜點品牌LADEARS的「爆餡羅馬生乳包」結合了話題性十足的韓式料理實境秀，這些節目引領了「栗子提拉米蘇」的自製風潮。消費者可以在7-ELEVEN購買相應的食材，輕鬆在家做出這款熱門甜點，感受烘焙的樂趣。除了這款栗子提拉米蘇，LADEARS還推出了秋季新品「輕乳酪蛋糕」，使用了北海道LUXE乳酪，口感綿密，濃郁的乳香讓人一口即愛。





同時，7-ELEVEN也引進了韓國人氣冰品賓格瑞，「巧克力夾心冰淇淋蛋糕」、「起司夾心冰淇淋蛋糕」與「海太冰淇淋蜂蜜堅果糖餅雪派」、「海太冰淇淋抹茶巧克力雪派」，將韓國道地街邊小吃鯛魚燒餅與糖餅變成風味冰淇淋，多重口感刷新味蕾體驗。喜愛濃郁口感的不可錯過最新獨家販售「雀巢KITKAT可可碎片冰棒」，巧克力脆皮搭配威化餅乾，滿溢巧克力味超療癒。



7-ELEVEN HERSHEY'S聯名甜點系列優惠

活動期間：2024/10/30 - 2024/11/12

優惠內容：7-ELEVEN再度攜手百年巧克力品牌HERSHEY'S，推出聯名商品。指定烘焙與冷藏甜點享「第二件省10元」的超值優惠，讓消費者以親民價格享受高質感巧克力甜點。

優惠甜點商品：HERSHEY'S好時巧克力慕斯杯 65元、HERSHEY'S好時生巧克力半月燒 49元、HERSHEY'S巧克力豆軟餅乾 35元、HERSHEY'S巧克力雙餡鬆餅 42元



LADEARS羅馬爆餡生乳包-萬聖限定版

價格: 65元

介紹: 風靡日韓的話題人氣爆餡甜點，職人研發日式冷藏柔軟餐包體，使用歐洲鮮奶油，奶香濃郁、口感滑順，萬聖搞怪限定版包裝，適合派對或慶祝活動，分享與獨享皆宜。



LADEARS輕乳酪蛋糕

價格: 55元

介紹: LADEARS品牌新品，經典輕乳酪蛋糕，使用北海道LUXE乳酪，口感綿密、入口即化。

活動: 10/30-11/12 指定品項任選第二件省10元。



雀巢KITKAT可可碎片冰棒

價格: 79元

介紹: 全台獨家販售，冬季限定。雀巢經典品牌KitKat融合美味的巧克力脆皮，增添獨特口感。濃濃的巧克力風味與威化餅乾完美搭配，療癒人心。



LOTTE 雪見大福冰淇淋-濃郁巧克力

價格: 59元

介紹: LOTTE雪見大福冬季熱賣口味，為巧克力控必備選擇。巧克力冰淇淋包裹在羽二重粉麻糬皮中，口感粉嫩，香濃可可香氣撲鼻。