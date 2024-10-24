青森蘋果全家就有！日本青森蘋果以獨特的香甜口感馳名全球，如今在全家也能輕鬆入手。於即日起，全家門市同步開賣新鮮的「青森土岐蘋果」，包括便利的截切杯與單顆袋裝，滿足外食族隨時隨地享用水果的需求。並為了迎接週末到來，康康五買一送一也不能錯過，10/25~10/27連續三天全家霜淇淋、杜老爺草莓蘋果優格雪糕等不限量買一送一，就算天氣變涼也阻擋不了想吃冰的心。





全家推出一系列青森蘋果，在店內販售的「青森土岐蘋果」截切杯和單顆袋裝，此品種是融合了王林與富士蘋果的優點，口感鬆脆、濃郁甜味和香氣且口感多汁，非常適合當日常小點。全家還將陸續推出其他品種，如紅顏姬、蜜富士等豐富的選擇。線上商城全家行動購更是有全家限定「青森土岐蘋果睡魔」；店鋪LINE群組首推10kg「日本青森土岐蘋果原裝箱」，團購價等於單顆只要50元就能品嚐到。





同時，全家更推出青森蘋果集章活動，號召大家多嘗試不同青森蘋果品種的商品。10/30~11/26，購買任一款青森蘋果系列商品即可獲得1個集章。集滿5個章可換取「青森土岐蘋果截切盒」優惠券，8個章則可兌換超萌的青森蘋果環保袋，兼具環保與趣味。不論是送禮或自用，這波青森蘋果季都能讓水果控過足癮，還能收穫實用好禮。







迎接週末，全家祭出備受期待的「康康五」限時優惠，10/25~10/27限定三天Fami!ce霜淇淋、杜老爺草莓蘋果優格雪糕，以及漢寶-蚵仔味細麵、古道酸梅湯皆享有買1送1優惠，快邀適合三五好友一起共享。



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全家青森蘋果系列

青森土岐蘋果截切盒

上市日：2024/10/23上市

售價：69元

優惠：主副配，主餐+1副餐省5元、主餐+2副餐省10元



青森土岐蘋果單入袋

上市日：2024/10/30上市

售價：69元

優惠：主副配，主餐+1副餐省5元、主餐+2副餐省10元



日本青森土岐蘋果

優惠售價：299元(原售價399元)，800g/全家行動購販售



日本青森土岐蘋果原裝箱

優惠售價：2,499元(原售價2,826元)，10kg/全家行動購販售



青森土岐蘋果 睡魔6入禮盒

優惠售價：725元(原售價875元)，6入1.5kg/全家行動購販售



團-日本青森土岐蘋果2入

上市日：2024/10/28

優惠售價：159元(原售價185元)，480g/全家社群電商販售



團-日本青森土岐蘋果原裝箱

上市日：2024/10/28上市

優惠售價：2,299元(原售價2,826元)，10kg/全家社群電商販售



全家「青森蘋果」集章趣活動

活動時間：10/30~11/26

活動機治：於活動期間內購買青森蘋果系列商品任一件，可於全家APP集章趣獲得1個章，集滿指定章數即可兌換優惠券或商品。



1、集滿5個章可獲得39元截切青森土崎蘋果優惠券。

2、集滿8章即可獲得超萌青森蘋果環保袋。



全家康康五 買一送一

活動時間：10/25~10/27

買一送一品項：Fami!ce霜淇淋、杜老爺草莓蘋果優格雪糕，以及漢寶-蚵仔味細麵、古道酸梅湯。