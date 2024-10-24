沒買到20包「獵人盲卡包」的粉絲們不要生氣、也不要難過了！麥當勞於10/24中午時宣布，麥當勞感謝顧客對「獵人」的熱愛，本來要在10月30日10:30至11月19日23:59推出外送活動送「獵人BOOK牌」，改於只要在餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒，加點指定飲品買一送一，即可免費獲得限量「獵人BOOK牌」，數量有限，送完為止。







開賣就完售的麥當勞聯名獵人，從還沒賣就話題十足、到開始賣也是話題不斷。就在10/24近中午時，麥當勞官方在粉絲們公告表示，本來是店內、外送限定，現在改為只要在10月30日10:30至11月19日23:59，凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒，加點指定飲品買一送一，即可免費獲得限量「獵人BOOK牌」，讓許多粉絲又開始期待了、又開始充滿希望了。



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針對這一次「修改」的麥當勞「獵人BOOK牌」活動方式，據麥當勞官方表示，這一次提供19萬組，為避免影響交通及維護顧客安全，也希望每一位喜歡獵人的粉絲們都可以在麥當勞找到歡樂、找到與朋友一起吃漢堡，分享獵人的喜悅，才修改這一次的活動。











麥當勞 獵人BOOK牌 加碼送19萬組

活動期間：10月30日10:30至11月19日23:59

活動內容：凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒，加點指定飲品買一送一，即可免費獲得限量「獵人BOOK牌」，限量19萬組、送完為止。