Threads爆紅「爆醬乳酪貝果」竟然出森永牛奶糖口味了！近年來拉亞漢堡不斷發揮創意，跨界和不同領域品牌推出限定聯名，這次找來日本百年「森永牛奶糖」聯手，把童年回憶中的濃郁焦糖香注入日常早餐。於10/29~明年1/13期間限定登場，包括森永牛奶糖炸雞芝加哥堡、森永牛奶糖乳酪貝果、森永牛奶糖奶茶等7款新品，讓你的早餐時光超療癒。更推出限定優惠，透過Laya Now APP消費滿額還有機會抽日本機票。







此次拉亞漢堡Ｘ森永牛奶糖聯名的餐點不僅味道出色，包裝也換上森永牛奶糖經典設計，讓人一見就心動。「森永牛奶糖炸雞芝加哥堡」將酥脆炸雞腿排搭配牛奶糖醬，鹹甜口感滿足層次味蕾。而在Threads上大爆紅的「爆醬乳酪貝果」也全新升級，融合濃郁乳酪與香甜牛奶糖醬，鹹中帶甜，口感豐富，是上班族的最佳早晨夥伴。另外，還有搭配森永牛奶糖的香蕉蛋餅、可頌、奶茶和拿鐵，都讓每一口都充滿滿滿秋冬幸福感。







拉亞漢堡針對本次聯名活動推出多項優惠。10/29起，凡透過Laya Now APP點餐滿200元且包含森永牛奶糖聯名商品，即可現場參加抽獎，最大獎為日本機票。此外，foodpanda與Ubereats也同步推出折扣活動，讓消費者無論到店或外送都能輕鬆享受美味。11/1～11/11還有限時雙11活動，森永牛奶糖炸雞芝加哥堡套餐下殺特價111元，吸引更多顧客趁機大快朵頤。



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拉亞漢堡Ｘ森永牛奶糖聯名

活動時間：2024/10/29～2025/1/13

聯名品項：

森永牛奶糖炸雞芝加哥堡、森永牛奶糖香蕉蛋餅、森永牛奶糖乳酪貝果、森永牛奶糖可頌、森永牛奶糖奶茶、森永牛奶糖拿鐵（冰/熱）



Laya Now APP活動

10/29～2025/1/13：消費滿200元且含聯名商品，即可參加日本機票抽獎

單點商品升級套餐現省10元

森永牛奶糖奶茶優惠價39元（原價45元）



foodpanda優惠

10/29～2025/1/13：森永牛奶糖聯名套餐享75折。

11/1~11/11：森永炸雞芝加哥堡＋大杯紅茶特價111元。



Ubereats優惠

11/8～2025/1/13：聯名套餐享8折。

11/20~12/3：森永牛奶糖可頌＋大杯紅茶特價100元。

森永牛奶糖乳酪貝果＋大杯紅茶特價115元。