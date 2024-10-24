香鷄城手扒雞快閃回歸！堪稱是5、6年級生回憶殺的「香鷄城」，隨著2021年龍安旗艦店停業後，一票老客戶都深感惋惜。先前公告和三重空軍一村「擺渡人29！」合作，推出期間限定「手扒雞套餐」，雖預購名額已經搶光，但香鷄城表示，若超過預購時間20分鐘就視同放棄，開放現場客人購買，拼人品就靠這一次。同時，也推出全新冷凍商品「黑蒜雞湯」和「剝皮辣椒雞湯」，用暖暖的雞湯迎接秋冬到來。







將於10/25~11/16每週五、週六，於三重空軍一村的「擺渡人29！」進行香鷄城手扒雞快閃活動，重溫經典美味。「經典手扒雞套餐」內含一隻手扒雞、台式鹹酥雞和兩罐可樂，售價550元。為提升粉絲參與度，活動採線上預訂、現場取貨的形式，超過20分鐘未取餐者將視為放棄資格，開放現場購買。為照顧無法預訂的顧客，現場同步販售「祖傳秘醬烤雞腿」及「台式鹹酥雞」冷凍包，簡單加熱即可重溫當年的經典滋味。







隨秋冬季節氣溫降低，香鷄城推出的「黑蒜雞湯」與「剝皮辣椒雞湯」更是滋補良品。黑蒜雞湯富含抗氧化物質及胺基酸，有助於身體調養；剝皮辣椒雞湯則以慢火細熬，將微辣的剝皮辣椒與鮮嫩雞腿肉完美結合，每一口都溫暖身心。此外，MOMO與蝦皮官方館還推出雙11優惠活動，包括滿額折扣與贈品回饋，滿足顧客的不同需求。這次活動不僅讓香鷄城的經典美味再度掀起話題，透過熟悉的滋味，找回當年的回憶與感動。



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香雞城X擺渡人29！「經典手扒雞套餐」

售價：每份550元

內含：手扒雞一隻(附胡椒鹽)、正宗台式鹹酥雞一份、可樂330ml兩罐。

地址：新北市三重區正義南路86巷11號



香雞城官方旗艦館

香雞城 蝦皮商城

網址： https://shopee.tw/loshan_chicken

優惠：11月11日至【蝦皮商城】香雞城官方旗艦館消費滿999，立享8折優惠券。



香雞城 MOMO

網址：https://momo.dm/bEEMVq

優惠：11月7日至11月11日於【MOMO】香雞城品牌館購買滿2件商品贈煙燻雞腿，滿4件再送小肉豆1包。