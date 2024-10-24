日月潭涵碧樓酒店以奢華療癒的環境聞名，為迎接即將到來的2024台北國際旅展，特別推出了線上旅展優惠活動，讓旅客能夠在家輕鬆購買住宿、SPA及美食餐券，享受一站式的購物體驗。即日起至11月4日，涵碧樓將提供多款住房券與SPA療程券，讓消費者在繁忙的日常中尋得一處心靈與身體的療癒勝地。不論是渴望奢華度假的情侶或家庭，還是想要在度假中放鬆身心的旅客，涵碧樓都能滿足他們的需求，提供一個遠離城市喧囂的寧靜天堂。







這次線上旅展的優惠券中，涵碧樓推出了多種房型選擇，包括湖景套房、庭園套房等，無論是浪漫雙人遊還是家庭度假，都能在此找到最適合的住宿方案。住宿優惠還包括住客專屬的東方餐廳自助早餐，這裡每天提供以當地新鮮食材製作的豐盛早餐，從香酥油條到手工肉包，還有蔣夫人養生美齡粥，讓每位賓客在湖光山色間開始充滿活力的一天。除此之外，涵碧樓的Lalu SPA療程更是為許多旅客度假的亮點之一，無論是90分鐘的全身按摩還是50分鐘的背部療程，結合山水景色，讓人有著彷彿瞬間移動到峇里島的度假體驗。







而在美食方面，涵碧樓的餐券也是這次旅展中的一大亮點。無論是「涵碧美饌通用券」還是「板前鐵板燒午間套餐券」，都能讓賓客體驗到由頂級廚師精心設計的美食盛宴。此刻正值年末，涵碧樓推出的「聖誕麵包禮盒」更是應景佳品，內含多款經典甜點如潘娜朵妮水果麵包、丹麥肉桂捲等，每一口都能感受到甜美與幸福的滋味。這些聖誕麵包無論是作為送禮或與家人分享，都是這個溫馨節慶中不可錯過的甜點選擇。





這次的線上旅展活動，涵碧樓不僅提供了療癒身心的多種選擇，也將溫馨節慶的氣氛帶進每個家庭。從頂級的住宿與SPA體驗到精緻的美食，每個細節都體現出涵碧樓的高品質服務。這次線上旅展提供的各式優惠券與聖誕節禮盒，都是一次滿足旅客多重需求的絕佳選擇，讓這個年末充滿幸福與美好回憶。



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涵碧樓2024線上旅展(住房)

日月潭湖景套房(5-7F)單房 2 天 1 夜平日住宿券2 人入住 / 含 2 客早餐 單價：NT$ 19,470

日月潭湖景套房(5-7F)雙房 2 天 1 夜平日住宿券4 人入住 / 含 4 客早餐 單價：NT$ 33,110

湖畔套房(2-3F)單房 2 天 1 夜平日住宿券2 人入住 / 含 2 客早餐 單價：NT$ 17,270

湖畔套房(2-3F)雙房 2 天 1 夜平日住宿券4 人入住 / 含 4 客早餐 單價：NT$ 28,710

庭園套房(1F)單房 2 天 1 夜平日住宿券2 人入住 / 含 2 客早餐 單價：NT$ 16,170

庭園套房(1F)雙房 2 天 1 夜平日住宿券4 人入住 / 含 4 客早餐 單價：NT$ 26,510





涵碧樓2024線上旅展(美食)

平日午茶雙人券 適用於東方餐廳平日雙人自助下午茶消費

單價：NT$ 2,200

活動：買 5 張再贈 1 張平日午茶單人券



平日午茶單人券適用於東方餐廳平日單人自助下午茶消費

單價：NT$ 1,180

活動：買 10 張再贈 1 張平日午茶單人券



美饌通用券

適用廳別：東方餐廳、湖光軒、九重花間

可抵湖光軒「一鴨四吃」(價值 NT$2,980+10%)

可抵九重花間懷石套餐一客(價值 NT$2,800+10%)

可抵東方餐廳午間套餐或周末自助餐兩客(價值 NT$1,380+10%)

單價：NT$ 2,800

活動：買 10 張再贈 2 張平日午茶單人券



板前鐵板燒午間套餐單人券

適用廳別：九重花間

可抵午間鐵板燒套餐(價值 NT$1,800+10%)

活動：買 5 張贈 1 張單人券，或買 2 張抵晚間鐵板燒套餐(價值 NT$3,600+10%)

單價：NT$ 1,800



涵碧樓2024線上旅展(經典 SPA)

樂活 SPA 券

內容：The Lalu 經典按摩背部 50 分鐘 + 東方餐廳平日下午茶一客

單價：NT$ 3,550

活動：購買 10 張贈 2 張 30 分鐘背部按摩券



雅逸 SPA 券

內容：The Lalu 經典按摩背部 50 分鐘 + 東方餐廳平日午餐一客

單價：NT$ 3,800

活動：購買 10 張贈 2 張 30 分鐘背部按摩券



The Lalu 經典按摩 90 分鐘券

限平日使用

單價：NT$ 5,200

活動：購買 5 張贈 2 張 30 分鐘背部按摩券



線上旅展：https://www.thelalu.com.tw/zh-tw/News/312

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