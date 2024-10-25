週末就是要逛市集！一年一度最搞怪的萬聖節即將到來，作為最會營造氛圍的有趣市集，這次在圓山花博打造第二屆「有趣夜總會-亡靈節」，集結65個特色品牌，設置4大專區，不僅有美食區展示塔可、辣椒等經典料理，還設有南美洲調酒專區，邀請墨西哥DJ現場打碟並安排特效彩繪，讓參加者化身繽紛骷髏，共同迎接一場難忘的異國派對。墨西哥駐台辦事處更將帶來經典遊行，再現道地亡靈節文化。







此次市集囊括多間人氣塔可品牌，包括TACOS LOCOS和LA la Taco啦啦塔可餐車等。TACOS LOCOS以豐富餡料包裹於玉米餅皮，搭配鰐梨醬或莎莎醬，呈現簡單卻深具傳統的墨西哥美味。而啦啦塔可則以挑戰極限辣度的卡羅萊納死神辣椒牛排塔可吸引食客，辣味直衝220萬度辣度指數，絕對不容錯過。此外，塔可植男Straight Taco也強調素食與永續理念，讓所有人都能透過美食感受生活的熱情與創意。







在墨西哥辣椒盛宴專區，眾多餐飲品牌如沂源 X Nowhere Taipei與毒瘤漢堡CancerBurger帶來特色料理。沂源推出的「Linger Burrito」捲入辣椒醃製的雞腿排，搭配莎莎醬和蔬菜，展現絢麗多彩的亡靈節氛圍。毒瘤漢堡則以濃郁辣肉醬為特色，打造出多層次風味的「老王的辣肉醬堡」，讓辛辣控愛不釋手。這區還有「來呷弁」創意結合中式臭豆腐與墨西哥辣椒，激發出異國料理的全新火花。





百事食品此次攜手欣臨，推出墨西哥國民辣醬及多力多滋墨式風味玉米片，並與四大餐飲品牌合作限定美食。來自紐約的Mighty Quinn's BBQ特別帶來融合多力多滋與煙燻牛肉的「怪獸塔」，而River&Truck PIZZA則以比里亞披薩呈現正宗墨西哥口味。TEOTIHUACAN餐廳推出傳統塔可和起司餅，讓賓客體驗正宗街頭美食。此外，Hot Box Barbecue與其他餐飲品牌的聯名餐點將會在現場限量販售，每一道都融合創意和傳統風味，為食客帶來絕妙的驚喜體驗。推薦閱讀：有趣市集「有趣夜總會-亡靈節活動時間：2024/10/26、10/27地點：台北圓山花博花海廣場