凱撒飯店連鎖推出2024年「ITF台北國際旅展」線上優惠活動，從10/24中午12點開始，為國內外旅遊愛好者提供多款限時超值住宿與餐飲方案。凱撒飯店連鎖線上旅展以多元彈性選項為特色，讓消費者不僅能夠在旅展期間以優惠價格搶購各大飯店住宿券與餐券，還能享受到買10送1等多重優惠方案。無論是都會探險、海濱度假，還是家庭親子出遊，本次活動都有多樣化的選擇，滿足不同族群的旅遊需求。



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凱撒飯店連鎖的線上旅展主打多元住宿券選項，包含「2,699元聯合住宿券」以及「788元聯合自助餐券」等，為旅客提供全台各大凱撒飯店靈活運用的彈性選擇。以「2,699元聯合住宿券」為例，消費者可以在台北凱撒、台北凱達、台東趣淘漫旅等飯店享受一晚豪華住宿，且使用效期長達一年，為旅客提供更多旅行規劃的靈活性。



若購買10張以上，還可享有買10送1的優惠，讓每晚住宿成本降至1,350元，相當划算。而「聯合自助餐券」則適用於台北凱撒Checkers餐廳和板橋凱撒蓮花餐廳，讓旅客在享受豪華住宿的同時，也能品嚐精緻自助美食。這樣的彈性與多樣性，讓本次線上旅展的住宿券與餐券在市場上備受青睞，成為旅遊消費者追捧的熱點。





針對年輕族群和家庭旅客，本次活動特別推出了台南趣淘漫旅與台東趣淘漫旅的優惠方案。台南趣淘漫旅的四人豪華景觀客房，每晚僅需3,250元，並附贈曾文水庫的景區門票，適合一家大小的親子旅遊。而台東趣淘漫旅則推出每晚2,099元的四人探索客房優惠，平均每人僅需525元，即可享受山海環繞的美麗風景，這無疑是家庭旅遊的超值選擇。



此外，趣淘漫旅的住宿方案還包括了免費租借自行車的服務，讓旅客能夠在台南及台東的鄉村小道上悠閒騎行，探索當地自然風光。如此實惠的價格加上豐富的附加服務，無疑吸引了大量年輕旅客與親子家庭的注意。





本次旅展另一大亮點是凱撒飯店的「聯合美饌券」，滿足饕客對高品質美食的追求。例如，台北凱撒與台北凱達酒店推出的聯合美饌券，涵蓋了Checkers自助餐、蓮花餐廳及下午茶酒吧，提供多達十款不同的美食選項，讓消費者可以根據個人喜好靈活選擇。更特別的是，本次活動還推出了「凱撒人氣冠軍豬腳聯合美饌券」，供應凱撒飯店的經典美食，讓消費者在旅途中不僅享受住宿的舒適，還能大快朵頤。





為了進一步吸引消費者，凱撒飯店連鎖在本次線上旅展中特別推出了一系列「一日限定」的超值優惠。例如，墾丁凱撒飯店的豪華花園套房三天兩夜特惠價29,888元，優惠折扣高達3.4折，這對於希望享受高端度假體驗的旅客來說，是一個不可錯過的選擇。



台東趣淘漫旅則以每晚3,999元的特價推出限量四人家庭房，折扣達2.9折，為希望全家出遊的旅客提供了絕佳的住宿方案。這些「一日限定」的活動不僅僅是價格上的優勢，更是以其高品質的住宿及餐飲體驗吸引旅客，讓他們在短時間內搶購到最超值的旅遊產品。



本次線上旅展活動除住宿及餐飲優惠外，還為消費者提供了眾多加值服務。例如，凡購買「凱撒聯合住宿券」或「聯合美饌券」，均可參加抽獎活動，贏取免費住宿機會或高級美饌餐飲體驗。這不僅讓消費者享受到優惠價格，還有機會贏得額外獎勵，提升了活動的吸引力。此外，凱撒飯店連鎖還提供了靈活的預訂取消政策，讓消費者在購買後若有行程變動，依然能夠輕鬆修改或取消預訂，這種人性化的服務進一步提升了消費者的購買信心。

凱撒飯店連鎖在2024年「ITF台北國際旅展」必買推薦



墾丁凱撒豪華花園套房三天兩夜優惠

特惠價格：29,888元

原價折扣：3.4折



凱撒飯店聯合住宿券

價格：2,699元

適用飯店：台北凱撒、台北凱達、台東趣淘漫旅等

有效期限：一年內使用

優惠方案：買10送1

每晚最低折合價格：1,350元/晚



聯合自助餐券

價格：788元

適用餐廳：台北凱撒Checkers餐廳、板橋凱撒蓮花餐廳



台南趣淘漫旅四人豪華景觀客房優惠

每晚價格：3,250元

附加贈送：曾文水庫景區門票



台東趣淘漫旅四人探索客房優惠

每晚價格：2,099元

每人價格：525元/人

附加服務：免費租借自行車，適合探索當地風光



台東趣淘漫旅四人家庭房限量優惠

每晚價格：3,999元

原價折扣：2.9折



凱撒飯店聯合美饌券

適用餐廳：台北凱撒Checkers自助餐、蓮花餐廳、下午茶酒吧

特別推出：凱撒人氣冠軍豬腳聯合美饌券



加值抽獎活動

購買「凱撒聯合住宿券」或「聯合美饌券」均可參加抽獎

獎品：免費住宿或高級美饌餐飲體驗



一日限定優惠活動

墾丁凱撒飯店三天兩夜豪華花園套房：29,888元（限時特價3.4折）

台東趣淘漫旅四人家庭房：3,999元/晚（限量2.9折）



凱撒飯店連鎖官網查詢：https://www.caesarpark.com.tw/

相關優惠依官網公告為主