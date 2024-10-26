高雄人都知道的新飯店高雄日航酒店！許多高雄人都很期待「高雄日航酒店」的開幕，不只是創造了高雄就業市場、更帶來了全新的日式飯店及日系高規格服務。高雄日航酒店將於11/1正式開幕，並於即日起至10/31推出開幕優惠住房專案每晚價格4,800元起，要讓高雄人和飯店控搶先體驗日式舒適客房、高規日系服務。



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這座結合日系設計美學及台灣濃厚人情味的高雄日航酒店，以港都山海為背景，將打造出一個專屬於旅客的寧靜舒適空間。這棟高達22層樓的國際級酒店擁有260間客房，從設計到服務皆體現了大倉日航酒店集團一貫的精緻風範。



建築由日本大和房屋工業與大陸建設共同打造，並引入「汎陸建設」團隊合作，內外設計由「安井建築設計事務所」、「創奕國際室內設計」和「十聿照明」聯手完成，燈光設計更由名燈光師賴雨農操刀，讓這間酒店在細節上散發出獨特的日系風範。



高雄日航酒店內的客房設計融入了當代洗鍊風格和和風意象，以沉穩的茶褐色搭配木格柵，再以地毯細膩描繪港都海港的粼粼波光，營造出溫暖且舒心的日系氛圍。不同房型更讓旅客有多樣選擇，從精緻客房到行政客房乃至套房，滿足商務與休閒旅客的需求。此外，酒店的設施如游泳池、三溫暖和健身房都坐擁高雄市景，讓旅客得以放鬆身心，感受身心靈的平衡。







高雄日航酒店的餐飲選擇多樣且注重品質，五間餐廳和酒吧各自帶來獨特的餐飲體驗。其中，高雄日航酒店的咖啡廳擁有寧靜雅致的大廳氛圍，供應輕食、咖啡、茶飲、酒精飲品、甜點等多樣選擇。獨特的十字金屬天花設計更彰顯了重工業象徵意涵，呼應高雄的歷史發展脈絡，亦展示出日台兩地文化合作的火花。



此外，日式料理餐廳「飛翔」更由總料理長瀬戸本秀人掌廚，秉持日本料理核心精神，提供和食、鐵板燒等多樣美食，並融入季節食材和現代新潮視角，呈現港都四季的細膩風味。在全日餐廳「SERENA」，茶褐色的主調搭配綠植和閃爍燈光，宛如南國熱帶的活力氛圍，食材選用多樣，供應全球風味美食，深受國內外賓客的喜愛。





桃泉中餐廳主打新派粵菜，由余主廚運用當代創意重新詮釋經典粵菜，並巧妙運用南部在地新鮮食材，交織創作嶄新呈現的新派粵菜，保有粵菜經典料理韻味，以當代視角演繹獨具風貌的粵菜品嚐體驗。位於22樓的天空酒吧則提供多款調酒，融合南方元素與海港景致，在夜晚點綴著高雄港口的浪漫氣息，令賓客在戶外用餐區享受視覺與味覺的雙重盛宴。

此外，高雄日航酒店看準台灣婚禮市場，打造出奢華宴會廳以服務婚宴需求，寬敞137坪的空間配有挑高7.5米的無樑柱設計與多種燈光變化的牆面設計，最多可容納28桌賓客，並提供中日式風味的婚宴菜餚。新人可以選擇包含日本祝儀鏡開酒桶及婚禮入刀儀式蛋糕等傳統儀式的婚宴專案，讓婚禮充滿濃濃的日系氛圍。每桌費用自21,999元起，配合多樣的專屬禮遇，讓婚禮顯得尊貴而細膩。最後，為了慶祝11月1日的開幕，酒店限時推出「開幕住房專案」，每晚價格4,800元起，適用於2024年9月2日至10月31日期間預訂，入住期間則為2024年11月1日至2025年2月28日。此專案包含了行政客房服務、迎賓小點及自助早餐，提供賓客尊榮且溫馨的入住體驗。旅客不僅能感受日航酒店的優雅氛圍，還能享受多重服務，體驗賓至如歸的款待。





高雄日航酒店

開幕日期：將於11月1日正式開幕營運

開幕優惠。限時推出的「開幕住房專案」每晚 4,800 元起，訂房期間為2024/9/2至2024/10/31，入住期間為2024/11/01至2025/02/28，專案內容包含尊享行政客房服務、迎賓小點及自助早餐。

詳情請洽訂房專線：07-337-7027

訂房連結：https://hotelnikko-kaohsiung.com/rooms