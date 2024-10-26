上班族每天都要來一杯cama café，才算是真正的開機！為了迎戰秋冬熱飲商機，cama café這次重磅推出全新「極厚乳三層拿鐵」，希望以革命性升級的濃厚口感掀起暖咖旋風。預計將在10/28正式開賣的「極厚乳三層拿鐵」，強調三層口感，奶泡更綿、奶味更濃，且咖啡風味更加醇厚，滿足咖啡控的期待。同時，為歡慶新品開賣，10/28~11/3期間新品現折10元。





全新「極厚乳三層拿鐵」的亮點在於使用特製乳品「極厚乳」，其帶有濃郁奶油起司風味，提供獨特的口感享受。這款乳品的乳脂含量高於一般牛奶，因此能製作出更加蓬鬆綿密的奶泡，帶來超越傳統的豐富層次感。製作過程也採用特殊技法，先將極厚乳注入杯中，再倒入濃縮咖啡，讓咖啡逐層融入，消費者可以先品味濃郁奶香，再感受咖啡與乳品融合的多層口感。這樣的調製方式，為拿鐵咖啡注入職人工藝的全新生命。





為延續新品熱潮，cama café 在11月將推出「極厚乳系列－升級幸福」活動。凡購買含奶飲品，如卡布奇諾或可可歐蕾，會員只需消耗10點點數，即可將原飲品升級為極厚乳版本（原升級價20元）。這項優惠讓更多顧客能體驗極厚乳帶來的濃郁風味，無論是經典咖啡還是熱巧克力，都能在寒冷冬日帶來滿滿幸福感。



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cama café 「極厚乳三層拿鐵」

上市日：2024/10/28

售價：95元

優惠活動：10/28~11/3 嚐鮮10元折扣優惠（嚐鮮價85元）