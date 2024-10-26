常有人說為了吃、你願意花多少錢！而對於喜歡吃的老饕們來說，能品嚐到自己喜歡的味道、又是「稀缺」且具有話題，那這一餐一定要吃。台北晶華看見商機，特別攜手日本頂尖食材供應商「柿安本店」，帶來素有「千分之一奇蹟」之稱的「柿安真珠牛」，即日起至10/26於台北晶華酒店地下三樓的三燔本家推出「柿安真珠牛究極之宴」，由柿安料亭的料理長長尾英則親自坐鎮，精心烹製10道華麗佳餚，每位價格為8,800元。
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台北晶華酒店攜手日本頂尖食材供應商「柿安本店」，將這款珍稀的真珠牛獨家引入台灣，即日起至10/26於台北晶華酒店地下三樓的三燔本家推出「柿安真珠牛究極之宴」，由柿安料亭的料理長長尾英則親自坐鎮，精心烹製10道華麗佳餚，每位價格為8,800元。
隨後，10/27至11/17期間，三燔本家與北投晶泉丰旅的三燔北投二樓亦推出「真珠牛壽喜燒套餐」，以每人6,800元的價格呈現多種真珠牛料理方式，讓饕客盡享涮煮、蒸籠蒸、壽喜燒等多種烹飪技法。透過晶華會APP提前預訂，更可享85折優惠，成為一場無與倫比的豪華味蕾之旅。
柿安本店是日本百年餐飲集團，擁有150年悠久歷史，以培育優質和牛及經營料亭聞名。在這個頂尖餐飲集團的養殖牧場「柿安一本松牧場」中，真珠牛得以孕育而生。位於三重縣龜山市的牧場擁有天然優越的飼養環境，以三重縣的清澈山泉水與潔淨空氣滋養出每一頭頂級和牛。
為增加牛肉的獨特風味，真珠牛自幼便以融入「阿古屋珍珠貝粉」的飼料進行餵養。這種特殊餵養方法結合三重縣珍珠特產，使牛肉中油酸含量達到驚人的56%以上，進一步提升肉品風味。油酸不僅影響肉質的細膩度，更使得真珠牛口感柔滑，在口中綿延開來，化出獨有的豐腴香氣，是一般和牛無法比擬的。
本次晶華酒店與柿安本店攜手合作，於日本篩選8頭真珠牛進行嚴格檢測，最終僅有2頭符合標準並引入台灣。這次的真珠牛饗宴是晶華酒店的獨家引進，也因真珠牛的培育不易，加上年產僅千分之一的稀有數量，成為饕客們難以得見的美味瑰寶。能在台灣品嚐到如此珍稀的和牛，無疑是味蕾上的奢侈享受，提供無與倫比的高級和牛體驗。
「柿安真珠牛壽喜燒套餐」在三燔和三燔北投兩地隆重登場，料理長特別設計了「蒸籠蒸」、「涮煮」等多樣料理方式，以充分展現真珠牛的豐富口感。其中，「柿安真珠牛蒸籠蒸」以手工杉木蒸籠盛裝，選用柔嫩的真珠牛沙朗，搭配台灣當季蔬菜，透過蒸氣將真珠牛的油脂與香氣完美釋放。
此道佳餚還可搭配柿安特製的橙醋醬與柴魚蕎麥高湯，清爽的味道更為這道蒸籠料理增添別樣風采。壽喜燒則以柿安傳承百年的壽喜燒醬汁烹調，結合專人桌邊服務，將真珠牛的柔嫩口感推至極致，紅潤細緻的肋眼部位在輕涮過程中更顯其與眾不同的獨特風味。
與真珠牛壽喜燒一同呈上的，是選自日本島根縣的「有機仁多米釜飯」，該款米飯以當地豐富水源孕育而成，米粒彈性十足，米香濃郁。料理長精心將仁多米置於日式陶釜內，經15分鐘燜煮，再與燉煮真珠牛一同品嚐，飯粒充分吸收牛肉的油脂香氣，入口細膩豐盈。
為了提升賓客的用餐體驗，晶華酒店還會為每位品嚐真珠牛的賓客提供真珠牛血統證書，讓賓客能感受這種傳承百年的頂級和牛文化。此證書記錄了牛的來源與血統，並印有真珠牛鼻用印的印章，象徵正統傳承的高貴美味。
晶華三燔本家 柿安真珠牛究極之宴
日期：即日起至10/26
地點：台北晶華酒店地下三樓三燔本家
套餐內容：10道菜式套餐，由柿安料亭料理長長尾英則坐鎮烹調，專為此次活動設計。
價格：每位8,800元
真珠牛壽喜燒套餐
日期：10/27至11/17
地點：三燔本家與北投晶泉丰旅二樓三燔北投
菜式內容：真珠牛四吃，包括「涮煮」、「蒸籠蒸」、「壽喜燒」及「燉煮」等方式呈現的真珠牛料理。
價格：每位6,800元
優惠：活動期間透過晶華會APP預訂可享85折優惠
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