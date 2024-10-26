搶攻大巨蛋商機！來自日本三重縣、在伊勢神宮地區極具盛名的「伊勢路-勝勢日式豬排」即將在台北大巨蛋開設第5間分店，這一次勝勢日式豬排選擇進駐大巨蛋遠東Garden City B2花園綠廊，10/30開幕首三日加碼推出里肌豬排套餐買一送一、每日限量30份，要用匠心打造的美味豬排，搶攻大巨蛋美食的必吃清單。



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伊勢路-勝勢日式豬排大巨蛋店，特別針對大巨蛋消費習慣，勝勢日式豬排大巨蛋店特別推出「勝・巨蛋漢堡」，這款14公分寬的巨型豬排漢堡以酥脆的日式豬排與布里歐鬆軟麵包為核心，帶來濃郁的口感體驗。麵包由知名烘焙坊「吳寶春麥方店」專門訂製，夾入來自台灣的高品質「究好豬」腰內豬排，既有厚實的口感又能保持豬排原汁原味。同時，這一款「勝・巨蛋漢堡」選用日式豬排醬為基底，搭配清脆高麗菜絲與自製塔塔醬層疊，既方便攜帶，又不失美味。





同時，在11/13至11/24「2024世界棒球12強賽」期間，凡購買「勝・巨蛋漢堡」，即加碼贈送澳洲知名的「Remedy澳式精釀康普茶」應援，助球迷用飲品搭配漢堡，共度球場精彩時刻。康普茶共有水蜜桃、萊姆薄荷、檸檬覆盆子三種口味，每天限量30份。









伊勢路-勝勢日式豬排 買一送一

活動期間：10/30-11/1

活動內容：開幕首三日限定優惠「里肌豬排套餐（小份）310元」買一送一，每日限量30份，讓顧客享受特別的雙重美味體驗。



伊勢路-勝勢日式豬排 開幕期間完成指定任務贈送豬排

活動期間：10/30至11/24期間

活動內容：凡首次於Google上留下五星評論者，即贈送價值60元的腰內豬排一塊，回饋顧客支持。



伊勢路-勝勢日式豬排 2024世界棒球12強賽應援活動

活動期間：11/13至11/24

活動內容：「2024世界棒球12強賽」期間，每日限量30份，凡購買「勝・巨蛋漢堡」即可隨機獲得一罐市價150元的「Remedy澳式精釀康普茶」，口味包含水蜜桃、萊姆薄荷、檸檬覆盆子，邊吃邊應援。





伊勢路-勝勢日式豬排 大巨蛋店

地址：台北市忠孝東路四段505號花園綠廊B2

電話：（02)2761-5168





