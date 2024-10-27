被譽為「越南版星巴克」的Cong Caphe，自台北車站周邊插旗開幕以來迅速成為咖啡控的朝聖地。店內的招牌「椰子咖啡冰沙」和海外限定「花生醬奶蓋咖啡」備受大家喜愛，而其充滿濃郁軍旅氛圍的裝潢更是吸引無數咖啡控前來朝聖。迎接即將到來的萬聖節，Cong Caphe推出無糖茶買一送一活動，於10/27~10/31快閃登場。





Cong Caphe台北店完全還原越南原味風格，從坐墊、木材到杯具皆從越南直送，搭配軍旅風裝潢和店員的軍裝制服，讓人彷彿置身異國。此次推出的萬聖節買一送一活動，包含咖啡茶、茉莉茶、甘菊茶、薑茶與肉桂茶等無糖版本，不加糖的設計讓茶的香氣更自然豐富，讓愛好者體驗不同以往的韻味。





同時，也預告將在10/31萬聖節當天有神秘活動等你來挑戰，邀請大家一起參加趣味挑戰。喜歡獨特風格與異國飲品的朋友，不妨趁著這波優惠活動，前來台北Cong Caphe來場特別的萬聖節派對。



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越南共咖啡Cong Caphe 北車店

地址：台北市中正區開封街一段16號



越南共咖啡 萬聖節買一送一優惠

活動時間：2024/10/27~10/31

優惠活動：購買咖啡茶、肉桂茶、茉莉茶、甘菊茶、薑茶的無糖選項，即享買一送一優惠。