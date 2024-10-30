全家Ｘ金馬61聯名咖啡、悠遊卡都超欠收藏！隨著金馬61即將登場，全家今年再度推出多款金馬聯名商品，讓影迷們透過咖啡、悠遊卡與甜點一起沉浸在電影榮耀時光。10/30起，全家將限量發售「Let's Café 金馬聯名發聲3D造型悠遊卡」，嗶卡即可奏響金馬頒獎樂，成為通勤時的注目焦點。此外，Let's Café也推出以金馬主視覺設計的限量杯款與杯套，讓金馬迷在日常享用咖啡時也能感受盛會的氛圍。







今年的3D造型悠遊卡以金馬獎座為靈感縮小打造，不僅造型小巧可愛，感應時還會發出「金馬奔騰」的樂曲。將於10/30早上11點於FamiPort和全家行動購限量預購，售價699元，數量有限售完為止。該卡片的獨特設計可讓用戶在獎座前方填寫名字，增添個人風格，成為通勤生活中的亮眼配件。







全家甜點品牌minimore也推出兩款金馬限定甜點「愛爾蘭咖啡塔」和「金馬咖啡慕斯杯」。前者以奶油、咖啡與酒調製而成，並搭配焦糖鏡面與金馬LOGO。後者則是由咖啡凍、慕斯和蛋糕組成多層次口感，核桃的加入更增添香氣。於10/30~11/26期間，購買中杯以上咖啡還可享半價加購指定甜點的優惠。





全家X金馬61聯名新品推薦

金馬61聯名杯款(大杯) 限量600萬杯

優惠：

1、10/30-11/26凡購買任一Let's Café現煮咖啡，即可獲得金馬61限量杯及杯套。

2、經典美式、拿鐵咖啡全品項任選第2杯7折。



全家Ｘ金馬61聯名聯名甜點

品項：

1、愛爾蘭咖啡塔 55元

2、金馬咖啡慕斯杯 59元

優惠：10/30起至11/26購買中杯以上咖啡品項，加購指定甜點享半價優惠。



Let’s Café 金馬聯名發聲3D造型悠遊卡

售價：699元

預購辦法：10/30 11:00起於FamiPort、全家行動購開放預購，數量有限售完為止。