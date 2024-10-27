最文青台灣菜「忠青商行」以超夯招牌菜「極品好蝦炊飯」被粉絲譽為台北第一蝦仁飯，這次忠青商行全新插旗MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館，這次特別準備9道新品，包括經典台式主食、風味小菜及暖胃湯品等多元選擇，搭配獨特調味與精緻擺盤，成為林口人的必吃文青餐廳。



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忠青商行林口新門市主打台式經典風味，招牌菜色「極品好蝦炊飯」更是粉絲心中必點好味。新菜單包含4款主食，主推使用炙燒青辣椒和皮蛋融合肉燥的「香辣皮蛋肉燥麵」，濃郁香辣的口感超涮嘴。另一款微辣鹹香的「剝皮辣椒肉燥拌麵」，也以特製辣味醬汁，讓台式經典風味有更多變化。此外還有經典「田園高麗菜蝦水餃」、椒麻牛肉蔥香捲餅」營造出滿滿的眷村家常氛圍。







配合秋冬季節，忠青商行新推出兩款暖心湯品。其中推薦「煲盅醃篤鮮」選用醃製豬肉、百頁結熬製，打造鮮美濃郁湯頭，另一款是帶有滑嫩口感的「眷村碗仔翅」，結合香菇、雞絲等豐富配料。忠青商行即日起試營運，並在11/14正式開幕，在11/14-12/01期間推出開幕優惠，只要點「招牌好蝦蛋飯套餐」即贈人氣小菜「豬血糕佐花生粉」一份，讓林口人先收進口袋名單。





忠青商行 MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館店

地址：新北市林口區文化二路一段123號3樓

電話：02-26002322

試營運日期：2024/10/23起

開幕日期：2024/11/14

開幕優惠期間：2024/11/14-12/01

優惠活動：點「招牌好蝦蛋飯套餐」即贈人氣小菜「豬血糕佐花生粉」一份。