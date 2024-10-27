奇美博物館於10/26正式推出年度壓軸特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」，這次展覽透過60幅珍藏畫作，帶領觀眾回到400年前的尼德蘭地區，探索當時藝術家的生活、技藝以及他們在全球經濟繁榮下的創作歷程。尼德蘭地區在大航海時代享有豐富的經濟貿易，這種繁榮的環境促使藝術市場興盛，讓繪畫不僅成為上層貴族的奢侈享受，也進入中產階級的生活之中。畫師們不再僅是孤高的創作者，而是依循市場需求生產作品的職人。



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這次展覽分為四大主題，首個單元「那是個什麼樣的年代？」深入介紹16、17世紀尼德蘭在大航海時代中的角色，當時的政治經濟環境為藝術提供了新的舞台。尼德蘭憑藉其在全球貿易中的重要地位，成為藝術品交易的中心，帆船與海洋象徵著時代的繁榮與開拓，也體現出畫家們在創作中融合了冒險精神與對未知的探索。





第二個單元「如何成為一個專業畫師？」帶觀眾走入畫室，揭示畫師從學徒到師傅的成長歷程。當時的學徒需要接受嚴格的訓練，學習如描圖法、印花粉轉印等技術，以達到高效生產的標準，滿足市場對藝術品的龐大需求。這些技術的運用不僅是效率的提升，也在畫作風格與構圖中留下了深刻印記。





第三單元「有哪些作品主題？」展示尼德蘭畫作的多元主題，當時的畫家創作了諸多含義深刻的作品，常常蘊含警世意涵。例如在風俗畫中，豬膀胱被當成氣球，暗示著生命的短暫和無常；靜物畫則展示富裕的象徵物品，提醒人們不應過於追求物質享受。這些隱喻賦予畫作超越表面的意義，將藝術與生活哲理緊密相連。





最後一個單元「會遇到哪些研究難題？」聚焦於博物館的研究成果，透過X光與紅外線技術，讓觀眾看到畫作下的細微調整痕跡。這些科學檢測手段揭開了畫作創作過程中的隱藏細節，提供了學術研究的重要基礎，讓博物館得以揭示畫家們在構圖上的不斷嘗試與改變。



畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代

除了展覽內容豐富，本次特展還精心設計了六大互動體驗區，讓觀眾能更深入地感受當時的藝術氛圍。例如「轉移構圖」體驗區讓觀眾親手操作轉印技法，了解畫師如何透過轉印技術在木板或畫布上進行創作。「木卡榫體驗區」則讓參觀者組裝畫框，體驗工匠般的細膩技藝。這些互動設計不僅加深了參觀體驗，也讓人對畫師的日常生活產生更深的共鳴。此外，「光學體驗區」更是透過紅外線與紫外光的照射，使觀眾能觀察畫作在不同光線下的變化，進一步了解畫作的構圖細節以及創作中的微妙差異。奇美博物館還推出了「學徒工作坊」，為參觀者提供難得的機會親身體驗畫師的創作技法。參加者可學習傳統顏料的調製與描圖技巧，並使用柳條炭筆、印花粉等工具進行實際操作，體驗古代畫師如何逐步完成畫作。這樣的體驗讓參觀者彷彿回到畫室時代，親身感受畫師在創作過程中的細膩與專注，將藝術從遠觀的欣賞轉化為深入的參與。此外，奇美博物館還推出了限定的展覽專書、明信片等周邊商品，讓參觀者能將藝術收藏帶回家。

展出地點：奇美博物館 特展廳

展覽日期：2024.10.26-2025.8.31（週三、除夕休館）

展覽時間：9:30-17:30

票價資訊：全票400元、優惠票350元、雙展套票（常設展＋特展）450元

售票通路：奇美博物館官網、奇美博物館售票櫃台、Klook、KKday、ibon售票系統、易遊網、Trip.com

官網：www.chimeimuseum.org

