林口美食必吃清單再加1！全新鰻魚品牌「鰻鰻EXPRESS」正式進駐MITSUI OUTLET PARK林口二館3F美食街。全新鰻魚料理訴求快速便捷的用餐體驗，首波主打推出288元起的親民價鰻魚套餐，要用最高CP值的台灣鰻魚飯搶攻林口人的必吃清單。
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「鰻鰻EXPRESS」是台中鰻魚飯名店「大江戶町鰻屋」的全新品牌，為了歡慶北部首店開幕，「鰻鰻EXPRESS」推出多項限時優惠。第一波優惠自10/23起試賣期間，只要單筆消費滿500元，即可獲得「鰻魚起司玉子燒」兌換券，為顧客帶來豐富口味體驗。
此外，11/14正式開幕，限量7日推出「一本鰻便當」每日限量30份的半價優惠，僅需395元即可品嚐到整條鰻魚的極致美味。而第三波優惠自11/14至12/1期間，凡單筆消費滿500元即可獲得每日限量30份的「日式茶碗蒸」，讓顧客在現場立即享用到日本道地風味的小吃。
「鰻鰻EXPRESS」為大江戶町鰻屋的全新品牌，其品牌十分重視台灣在地鰻魚的養殖與推廣。其食材來自與台灣鰻農長期契作的青口鰻，此種鰻魚在14個月內養成，肉質細嫩且無土味，以4P規格（每公斤四尾）的體型尤為理想。這種青口鰻魚的特色在於鰻背呈深青色、鰻腹為雪白色，擁有鮮嫩細膩的口感。
同時，鰻魚烤製過程中，「鰻鰻EXPRESS」的烤鰻師傅精心刷上秘製鰻魚醬汁，此醬汁由日本醬油職人調製，融合鰻魚骨與本釀造醬油，呈現鹹甜交融的風味，使鰻魚更顯鮮美。透過精湛的技術與台灣青口鰻的優質原料，「鰻鰻EXPRESS」將為消費者帶來一份充滿台灣特色且富含職人匠心的鰻魚料理。
這一次新品牌「鰻鰻EXPRESS」菜單設計兼具多元與親民，包含「活力元氣鰻丼」與「松露風安格斯牛鰻重」等經典款式。主打的「活力元氣鰻丼」售價458元，將厚切日式玉子燒鋪於米飯上，再鋪上香醇入味的蒲燒鰻，造型高達20公分，視覺效果相當驚豔；每一口都能品嚐到鰻魚的肥嫩滋味，搭配秘製鰻魚醬汁的鹹甜風味，呈現層次豐富的口感。而「松露風安格斯牛鰻重」售價398元，讓顧客同時享受鰻魚與安格斯牛的雙重美味，以松露醬提升質感，並搭配滑嫩的溫泉蛋，讓口感更加細膩。這樣的套餐組合不僅豪華，還顯得實惠，是品嚐鰻魚與牛肉的極佳選擇。
除了定食套餐，「鰻鰻EXPRESS」還提供豐富的小菜與甜點，如「和牛牛筋煮」、「大海老天婦羅」和「日式手工布丁」等一品料理，滿足顧客不同的口味需求。開幕期間的限量「一本鰻便當」則以395元的價格吸引顧客品嚐整條鰻魚的美味。這款便當以整條去頭尾的青口鰻製成，肉質鮮美且無土腥味，烤製過程中經過蒸烤技術的處理，細刺少，口感更為柔嫩。這款便當突顯了鰻魚的極致風味，是美食老饕的必點之選。
林口鰻鰻EXPRESS試賣優惠活動
日期：10/23起
內容：單筆消費滿500元贈送「鰻魚起司玉子燒」乙份兌換券。
鰻鰻EXPRESS正式開幕限時優惠
日期：11/14起連續7日
內容：每日限量30份「一本鰻便當」外帶半價優惠（原價790元，優惠價395元）。
鰻鰻EXPRESS消費滿額贈品活動
日期：11/14至12/1
內容：單筆消費滿500元贈送「日式茶碗蒸」，每日限量30份，讓顧客現場享用。