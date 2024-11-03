快閃到台北101！在赤峰商圈開幕就爆紅的「眼睛可頌Creaminal」，翻轉可頌的吃法，以外層酥香的熱壓可頌為主打，並結合美學創意不僅好吃、亦很好拍。如今，在一年一度聖誕節大檔期中受台北101邀請，將於11/1起進軍台北信義區快閃，並專為台北101推出聖誕限定「開心果系列」，讓走過、路過的國內外旅客，和附近上班族都想買一份享受療癒下午茶時光。
Creaminal的名字結合「Cream」和「Criminal」，象徵對奶油的「罪惡享受」。11月起快閃台北101，最大亮點就是限定款「開心果系列」。不僅有香濃的開心果可頌，更有獨家設計、可麗露外觀模樣的新概念可頌「可麗頌」，在可頌酥皮中填入滿滿的開心果醬，一口咬下幸福感爆棚。
Creaminal同時推出奶酥可頌系列，特別選用馬達加斯加香草莢與法國無水奶油作為基底，並開發兩種不同風味。「雪藏草莓」以急速冷凍的草莓粉製成，保留了草莓的完整香氣。「雪融花生」則採用台九花生為原料，層層堆疊烘烤出的濃厚香味深受可頌控的喜愛，是款回購率最高的招牌商品。
為了迎接年末節慶，Creaminal首次推出「台灣金罐曲奇」禮盒，以「真．曲奇」為概念，打破傳統酥鬆口感，改以酥脆而不油膩的曲奇呈現。除經典原味和可可口味外，開心果抹茶曲奇更成為聖誕季的亮點，濃郁的抹茶包覆整顆義大利開心果，將堅果香與茶香融合於一口之中，送禮體面又不失美味。
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Creaminal眼睛可頌 台北101快閃店
檔期:2024/11/01-2025/1/01
每日營業時間：週日到週四 11:00-21:30、週五到週六 11:00-22:30
地點：台北市信義區信義路5段7號B1 美食街(嵜本高級生吐司店旁)
Creaminal眼睛可頌101獨家聖誕「微笑開心果系列」
開心果可麗頌 $130/顆
開心果可頌 $190
開心果抹茶曲奇 $550