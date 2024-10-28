草莓控最期待的草莓季回來了！每年一定要吃的Meat Up覓晌浮誇草莓甜點「草莓101」，今年不僅強勢回歸，更加碼推出多款草莓甜點新品一起登場，其中也融入近期最夯的開心果特製專屬甜點，包括「草莓開心果舒芙蕾、泡芙」等，共有12款草莓季甜點同步開賣，草莓控會選擇障礙發作，只好多來幾次全部都吃一輪。
隱藏在西門町6樓的「Meat Up覓晌」，今年邁入八週年重新整修後帶給大家換然一新的用餐空間。空間設計融入紅色基調與金屬元素，結合半開放包廂，提供私密又不失開放的氛圍。拱形與曲線設計提升空間感，讓每個角落都精緻有致。
每年引爆話題的「Meat Up覓晌」草莓季，也將在10/29強勢回歸，經典不敗的「草莓 101」有分普通和豪華草莓塔兩種，豪華版高達30公分的新鮮草莓串直立於杯子之上，超浮誇的設計光是店員端上桌都忍不住手抖，也成功吸引草莓控的驚呼、直呼要發IG限動。此外，也推出11款新草莓甜點，招牌舒芙蕾有「草莓開心果舒芙蕾」、「草莓奶蓋布丁舒芙蕾」兩款新口味，猶如瀑布般的奶醬傾瀉超療癒。
草莓開心果系列，還有耶誕樹造型的「巨型草莓開心果泡芙」、桃園限定「草莓開心果修女泡芙」，香濃的開心果奶油搭上酸甜的草莓，碰撞出新火花。若是選擇障礙的話，也貼心推出「3位莓女(草莓拼盤)」只要390元就能一次吃到開心果泡芙、草莓舒芙蕾、布丁。還有「草莓布丁聖代」、「爆量草莓奶昔」、「草莓烤布蕾慕斯」等超多草莓甜點新品，等你來品嚐。
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Meat Up覓晌 草莓季
上市日：2024/10/29起
草莓甜點品項、售價：
草莓101 普通 $690、豪華草莓塔 $1090
莓你的份(草莓烤布蕾慕斯) $690，西門限定
3位莓女(草莓拼盤-開心果泡芙、草莓舒芙蕾、布丁)$390
莓有如果(草莓開心果舒芙蕾) $390
莓你布行(草莓奶蓋布丁舒芙蕾) $420
莓大莓小(草莓開心果修女泡芙) $290，桃園限定
莓有問題(巨型草莓開心果泡芙) $390
我就司莓麗(草莓法式吐司) $390
莓有聖下(草莓布丁聖代) $220
紅心皇后 2.0(爆量草莓奶昔) $360
今天喝了莓(草莓氣泡飲) $220
莓可能(草莓可可巧克力熱飲) $220
MeatUp覓晌 台北西門店 店家資訊
地址:台北市萬華區武昌街二段37號6樓
電話:0908-198-398
營業時間:11:00-21:00
MeatUp覓晌 桃園藝文店 店家資訊
地址:桃園市桃園區同德五街77號2樓
電話:0908-089-398
營業時間: 週一至五 10:30-20:00(最後點餐 19:00);週六、日 10:30-21:00(最 後點餐 20:00)