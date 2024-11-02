桃園人快到藝文特區搞怪！每年都要跟的2024桃園萬聖城，今年以「搗蛋鬼學院」為主題，將桃園藝文廣場變成最搞怪、最無哩頭的打卡點，現場有各種萬聖節主題的佈置，有俏皮搞怪的、也有走進去會讓人毛骨悚然的萬聖公車，就等你來壯膽。首週演場會熱鬧結束後，第二個週末則是主打親子互動，有YOYO家族、救援小英雄波力接力帶動跳，讓小朋友玩到沒電。







於即日起至11/3長達9天的「2024桃園萬聖城─搗蛋鬼學院」，共規劃「搗蛋鬼校車」、「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」和「萬聖小學堂」等主題打卡點，每一處都充滿創意巧思，邀請桃園人發揮淘氣本性，挑戰各式搞怪任務。現場還藏有隱藏版裝置藝術，等著大家前來尋寶拍照，留下滿滿搞怪回憶。







桃園萬聖城的活動安排豐富多元，第二週週末則邀請親子界偶像YOYO家族與救援小英雄波力輪番登場，讓親子家庭沉浸在歡樂時光。11月2日晚間的「Halloween JUMP」由DJ Cookie帶來電音狂歡；11月3日則由「Hip Hop Halloween」壓軸登場，多組嘻哈歌手共同炒熱最後一夜的氛圍。





2024桃園萬聖城 活動資訊

活動時間：10月26日至11月3日，平日下午5點至晚間10點、假日中午12點至晚間10點。

活動地點：桃園藝文廣場