基隆路酒吧熱區中的清酒空間「NIHONSHU SAKE SPACE」，自2023年開幕至今已邁入第2年，成為不少饕客的深夜好去處。在這個結合現代街頭塗鴉文化和日式榻榻米座位的空間裡，木製地板與摩登金屬裝潢碰撞出魔幻氛圍，無論是工作之後小酌清酒或體驗日式飲食文化的精髓，這裡都能滿足各種情境。隨著品牌升級至2.0版，NIHONSHU SAKE SPACE逐步帶領消費者透過清酒更深入了解日本飲食文化。除了邀請釀酒職人來台講解清酒製程小故事外，也融合音樂、料理及藝術等元素推出多樣化快閃活動，讓清酒不僅是品味的象徵，更成為生活中的愉悅享受。



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而隨著2024年歲末與2025新春來臨，「NIHONSHU SAKE SPACE」將推出全新主題「長酵大作戰」，透過「餐酒搭配」概念，結合台灣料理與西餐烹調手法，以季節限定的餐酒組合為顧客帶來獨特美味體驗。這次長達3個月的活動將於11月起隆重登場，重點菜色包括天寒必備的「酸菜白肉鍋」、外型似蘋果派的「蘿蔔酥餅」等，每道料理都經過細緻設計與清酒的風味完美搭配。餐點以「延長快樂」的概念，呼應節慶氛圍，邀請顧客共同舉杯，在歲末年終時刻感受時光的珍貴，為美好的新年時光揭開序幕。





在這場「長酵大作戰」餐酒會上，第一道菜是「酸菜白肉鍋」，採用母雞與鮮鮑熬煮的高湯，搭配酒粕醃製的酸白菜，滋味酸爽而開胃。這道料理的佐餐清酒是來自五橋酒廠的隱藏版「山廢純米生原白糀造り」，其酒體渾厚且辛口，米香濃郁，帶有類似白葡萄酒的橙果酸，與酸菜白肉鍋的濃郁湯頭交融，為味蕾帶來豐富層次。而在這場餐酒會中，別具特色的「蘿蔔酥餅」以XO醬、菜脯與臘肉炒製的白蘿蔔絲為餡，外皮酥脆如可頌，搭配鹿兒島產的「能古見Bloom」清酒，酒液帶有少量酒渣，使蘿蔔酥餅的香氣更加鮮明。





主菜前的過渡菜色「剁椒鰆魚」則以糖燻鰆魚搭配手工製作的剁椒醬，醬汁由泡仔薑、紫蘇及番茄發酵而成，清爽中帶有辣勁。佐餐的清酒「加佐一陽 CASARECCIO NERO黑麴」則來自京都池田酒造，採用「黑麴」技法釀造而成，入口後可感受葡萄香氣與櫻桃甜味，平衡了鰆魚料理的微辣滋味，令人不由得在微辣與酸甜間流連忘返。



接著進入餐酒會的高潮──「薑母油封鴨」，這道壓軸料理經過薑母鴨秘方醃製並舒肥，再以高溫烘烤，搭配豆腐乳與桑葚紅酒醬，讓每口咀嚼間都充滿獨特芳香。此道料理的佐酒「奧丹波 Hyogo Sake 85」貴釀酒，為清酒界的貴腐酒代表，帶有濃郁花蜜甜味，為整場餐酒會劃上完美句點。



「NIHONSHU SAKE SPACE」特別為2024年11月的場次安排在11/23(六)及11/30(六)晚間19:00舉行，每場限量12位，每位價格為NTD2,680元。透過限定4道料理佐飲4款專屬清酒，參加者將能體驗到台式美味與日式清酒的完美交融。





NIHONSHU SAKE SPACE 長酵大作戰

活動日期：11/23(六)、11/30(六)

活動時間：19:00-21:00

活動價格：每位NTD2,680

專案內容：期間限定4道料理佐飲4杯專屬清酒

訂位連結：https://pse.is/6kg6ud