全台最受矚目的「2024 ITF台北國際旅展」將於11月1日至4日在南港展覽館登場，各家航空公司紛紛推出優惠吸客。易斯達航空搶先一步，自10月28日至11月8日推出線上旅展，不只提供多條韓國航線的超殺票價，更在旅展現場準備多重活動好禮。民眾只需上官網選購優惠機票，就有機會用超低票價前往韓國享受秋冬浪漫氛圍。







這次線上旅展的促銷主打桃園出發的各大航線，票價低至驚人的700元起。包括桃園－清州及桃園－釜山的單程票價僅需700元，桃園－濟州最低900元，而熱門的桃園－仁川及松山－金浦航線單程票也只要1000元。所有航班優惠適用於11月1日至明年3月29日之間的出發日期，無論是準備迎接韓國雪景還是計畫過年旅遊的旅客都不容錯過。







易斯達航空同時於11月3日及4日在南港ITF旅展設攤，現場活動吸引力十足。只要追蹤其官方Instagram帳號，即可獲得精美小禮一份。若當場加入官網會員，還能參加輪盤抽獎，贏取飛機模型等限量好禮，就靠你到現場拼人品。



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2024 ITF台北國際旅展

活動時間：2024/11/1~11/4

地點：南港展覽館



易斯達航空 ITF線上旅展優惠

線上旅展期間：2024/10/28－11/8

出發日期：2024/11/1~2025/3/29

優惠整理：

桃園－清州／桃園－釜山 單程票價最低700元

桃園－濟州 單程票價最低900元

桃園－仁川／松山－金浦 單程票價最低1000元



旅展現場（11/3－11/4）加入IG或官網會員可參加抽獎活動



易斯達航空官網

www.eastarjet.com