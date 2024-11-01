為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 飛韓國只要700元！2024 ITF線上旅展「易斯達航空」全航線機票特價，小資族無痛出國玩。

飛韓國只要700元！2024 ITF線上旅展「易斯達航空」全航線機票特價，小資族無痛出國玩。

文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：易斯達航空 人氣：1,044
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全台最受矚目的「2024 ITF台北國際旅展」將於11月1日至4日在南港展覽館登場，各家航空公司紛紛推出優惠吸客。易斯達航空搶先一步，自10月28日至11月8日推出線上旅展，不只提供多條韓國航線的超殺票價，更在旅展現場準備多重活動好禮。民眾只需上官網選購優惠機票，就有機會用超低票價前往韓國享受秋冬浪漫氛圍。
易斯達航空 2024 ITF線上旅展優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
易斯達航空 2024 ITF線上旅展優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

這次線上旅展的促銷主打桃園出發的各大航線，票價低至驚人的700元起。包括桃園－清州及桃園－釜山的單程票價僅需700元，桃園－濟州最低900元，而熱門的桃園－仁川及松山－金浦航線單程票也只要1000元。所有航班優惠適用於11月1日至明年3月29日之間的出發日期，無論是準備迎接韓國雪景還是計畫過年旅遊的旅客都不容錯過。
易斯達航空 2024 ITF線上旅展優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
易斯達航空 2024 ITF線上旅展優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

易斯達航空同時於11月3日及4日在南港ITF旅展設攤，現場活動吸引力十足。只要追蹤其官方Instagram帳號，即可獲得精美小禮一份。若當場加入官網會員，還能參加輪盤抽獎，贏取飛機模型等限量好禮，就靠你到現場拼人品。

推薦閱讀：五福旅遊2024 ITF台北國際旅展亮點搶先看！日本、韓國、越南，第二人最高減10,000元。
易斯達航空 2024 ITF線上旅展優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
易斯達航空 2024 ITF線上旅展優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。




 

2024 ITF台北國際旅展

活動時間：2024/11/1~11/4
地點：南港展覽館
 

易斯達航空 ITF線上旅展優惠

線上旅展期間：2024/10/28－11/8
出發日期：2024/11/1~2025/3/29
優惠整理：
桃園－清州／桃園－釜山 單程票價最低700元
桃園－濟州 單程票價最低900元
桃園－仁川／松山－金浦 單程票價最低1000元

旅展現場（11/3－11/4）加入IG或官網會員可參加抽獎活動
 

易斯達航空官網

www.eastarjet.com

 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
相關話題
線上買也便宜 #旅展
#韓國
morechevron_right
文章關鍵字
2024 ITF台北國際旅展 韓國 國外旅遊 易斯達航空 more
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up