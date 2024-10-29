大阪米其林星廚仲嶺淳一即將與台灣初魚鮨展開全台四城巡演，這次合作融合了傳統江戶前壽司與創意法式烹調，為台灣的美食愛好者帶來前所未有的味覺體驗。餐會將自10月底開始，走訪台北、台中、台南及高雄，為饕客們提供與主廚面對面交流的獨特機會。仲嶺淳一的精湛廚藝與巧妙融合東西方料理的功力，勢必為這次巡演增添無限魅力。每場餐會限量供應，並需提前預訂。







這次巡演的料理特色在於結合仲嶺主廚的法式技法和初魚鮨的江戶前壽司精髓。仲嶺主廚不僅帶來經典的「煙燻油封蛋」，還推出「花八寸」拼盤，搭配符合當季風味的花材與食材。此外，主廚將運用本地當季海鮮與蔬果，創造出色彩豐富、層次分明的料理，讓賓客從視覺到味覺都能享受多重體驗。這次巡演也不乏初魚鮨的精選壽司作品，如香箱蟹及鮪魚蛇腹握壽司等。







每場餐會中，除了豐富的料理，賓客還可選擇搭配由專業調酒師設計的五款精選餐酒。餐會分為午間與晚間兩個時段，每位餐費為8,800元，另加10%服務費。五杯餐酒搭配價格為2,680元，提供酒精與無酒精兩種選擇。為了保證賓客享有最佳用餐體驗，各場次座位有限，歡迎提前透過初魚鮨的LINE官方帳號預訂。





仲嶺主廚長年在巴黎與大阪的米其林餐廳修業，並於2013年創立了La Kanro，以細膩的料理風格及創意手法獲得米其林一星肯定。他擅長在料理中尋求日法融合的最佳平衡，這次巡演的「和風法式湯」更以喜知次魚為核心食材，呈現法日料理哲學的深刻共鳴。這些創意菜品無疑將成為本次客座餐會的最大亮點。



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初魚鮨 X La Kanro 主廚仲嶺淳一 巡迴

巡迴地點、時間：

台北 初魚鮨 晶華店 10 月 27 日

台中 初魚鮨 新光三越中港店 10 月 29 日

台南 初魚鮨 新光三越西門店 10 月 31 日

高雄 初魚鮨 鼓山店 11 月 2 日



餐會時間：中午 12:00 / 12:20 及晚上 18:00 / 18:30

套餐費用：每位 NT$8,800 + 10% 服務費

餐酒搭配：酒精或無酒精飲品搭配，NT$2,680（共五杯）

預訂方式：透過初魚官方LINE預定 ID: @chuyu