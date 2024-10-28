「百變女王」申惠善回歸！她所主演的浪漫韓劇《致我的解離》飾演擁有人人都稱羨的華麗職業「女主播」，內心卻與華麗外表不同很陰暗，意外罹患解離症（雙重人格），兩個人格各自愛上不同男人真的有可能，看似為狗血韓劇，實則劇情超溫暖，在詮釋雙重人格時，表情、眼神、聲音全都不一樣，精湛演技收服所有觀眾，收視率自開播以來，一路往上漲，好評不斷。walker盤點五大看點，身為本年度最佳秋季韓劇，越看越入迷。

一、申惠善演戲大突破，雙重人格現身

女星申惠善2017年透過電視劇《我的黃金光輝人生》一炮而紅後，陸陸續續交出亮眼成績單，尤其是她所參演的《哲仁王后》一人分飾男、女雙重靈魂，爆笑又逗趣的演技收服觀眾。她出道以來挑戰過各式不同的角色，這次主演《致我的解離》詮釋雙重人格「女主播」，一個人格是外表光鮮亮麗的女主播，另一人格是打扮不修邊幅的停車場打工族，她透過聲音區分兩個角色，讓觀眾瞬間就能知道她在演誰。



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申惠善演技有目共睹，精湛切換兩種情緒，絲絲入扣的感染力，很快就讓觀眾抓到重點。她詮釋的女主播「朱恩好」表面看起來心志堅韌，但其實堅強到讓人心疼，於是她築起面對外人的假面具，隨著心房一層層疊高，防禦機制製造了另一個人格「朱惠利」，她單純、直腸子又勇於做自己，截然相反的人格，活出不一樣的世界。劇裡兩個角色各自擁有支持群，劇迷熱烈留言「朱恩好堅強得讓人心疼、惠利直率得可愛，兩個角色都好喜歡」、「每週都在等待週一跟週二」、「果然是『信任而看演員』申惠善」，好評上升中。





二、8年感情情斷，刻骨銘心的糾葛

療癒韓劇《致我的解離》以解離人格的愛情故事為主軸，由申惠善、李陣郁、姜勳主演，一段長達8年的感情結束後，女主角「朱恩好」的世界崩塌，衍伸出另一個人格「朱惠利」，卻是可以得到幸福的捷徑。

現代社會「晚婚」、「不敢婚」議題近年來熱烈被探討，交往多年最終分道揚鑣，男女主角深愛著對方，但隨著感情逝去而分開，恨也刻骨銘心，存在於兩人之間的糾葛，也是一大看點。





三、《致我的解離》涵義曝光，「惠利」就是「解離」

本片劇名《致我的解離》擁有另一層涵義，女主角「朱恩好」衍伸出的另一個人格名為「惠利」，韓文其實音同「解離」，帶有一語雙關的意思。女主角的妹妹惠利去畢業旅行卻失蹤，成為隱藏在心裡的傷痛，沒想到一手拉拔她長大的奶奶接連去世，再加上與男友8年感情情斷，雙重打擊之下，全世界彷彿只剩下她，最終誕生出了「朱惠利人格」，象徵無壓力、無煩惱，沒目標度日也可以很自在。





「朱惠利」象徵幸福，她現身的原因，自然是因為主人格不幸福了，於是朱惠利現身為她撐著一片天，而她在第五集整整消失一集，也是因為主人格與男友鄭賢武感情恢復，處於粉紅泡泡之中，吃得下食物，就連睡覺都能超過12小時，於是副人格自動消失。劇名「致我的惠利」，就像在說「致我的惠利」，一個療癒自己、追求幸福的過程。







四、《致我的解離》第二人格太討喜，惠利去處引不捨

《致我的解離》節奏快速，戲劇總共12集，申惠善將另一人格演得討喜，讓觀眾再次深思「小確幸」，只是隨著劇情發展，她為治好解離性人格，「惠利」也逐漸消失在人們面前，她會如何選擇與雙重人格相處，「惠利的去處」成為眾人好奇的焦點，觀眾捨不得與她分開。









五、《致我的解離》金句推薦

《致我的解離》送給愛情長跑分開的情侶檔，愛得越深、恨得越深。申惠善告訴她的追求者，「我討厭前男友，因為我得不到他，不論我怎麼努力、怎麼渴望，都沒辦法得到他，要放棄一位真的很想得到的人，那就有多麼得恨他。」8年感情最終一場空，愛情轉移成恨意。





每個人心中的幸福，究竟為何？申惠善飾演的「朱惠利」，性格單純、天真，能夠因為生活中的小細節而感到幸福，喜歡的人一個笑容、一個眼神，都能讓她開心一整天，「雖然我沒有親眼見過幸福，但如果看得到幸福、摸得到幸福，這就是幸福了吧。」



申惠善決定放下對於前男友的恨意，露出笑容告訴對方「我絕對不會生病，不管發生什麼事我都會健康，我會那樣子好好地活下去，再見，離別問候應該是這樣說的吧。」《致我的解離》劇中金句就像就一壺陳年好酒，越放越有味道，淡淡的香慢慢散開，讓人意猶未盡。

