星宇航空宣布2025年起於長程航線推出全新服務用品，攜手國際品牌Aesop、THREE及SMILEY，以奢華與環保兼具的理念打造四艙等專屬過夜包。這次升級不僅延續「舒適如家」的核心精神，更融入時尚設計與環保理念，提升旅客的高空生活質感。新款過夜包將於2025年逐步在長程航班上線，並率先於11/1~11/4的ITF台北國際旅展登場，讓旅客搶先一睹亮眼設計與特色產品。







頭等艙旅客將獲得來自Aesop的「啟程旅行組」，內含七款保養及個人護理必備品，讓旅途中的肌膚獲得深層滋潤。搭配備受好評的FPM聯名過夜包，新款還加入木製梳子、牙刷與小鏡子，強化整體使用體驗，讓頭等艙旅客即便身在高空，也能享受如同家中的舒適感。這款升級服務象徵星宇航空不斷追求精緻與奢華的品牌精神







商務艙首次引進日系護膚品牌THREE，設計出沉穩色調的盥洗袋，搭配天然護膚品如舒眠晶摩油、基萃水凝乳及新上市的潤唇膏，幫助旅客在長途飛行中舒緩身心。豪華經濟艙則攜手SMILEY打造年輕活力滿滿的過夜包，且去程與回程將提供不同款式，讓旅客每次搭乘都有全新驚喜。經濟艙過夜包以回收寶特瓶材料製成，簡約的設計中蘊含對環境的關懷。



